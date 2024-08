Conheça a curiosa história do tiramisù, dos bordéis italianos até se tornar uma sobremesa global

A história do tiramisú, uma das sobremesas mais apreciadas em todo o mundo, tem suas raízes em um período e local muito específicos. Diz-se que o tiramisú pode ter nascido em um bordel de Treviso, na Itália, na década de 1960, após a Segunda Guerra Mundial.

ANÚNCIO

Naquela época, era comum que esses estabelecimentos oferecessem serviços de buffet para entreter os clientes enquanto esperavam. Um cozinheiro em um desses bordéis criou uma mistura de ovos, bolos e café, pensando que era uma combinação energizante.

Tiramisú Meta AI

O nome "tiramisù", que significa "me levante", faz referência a essa qualidade revigorante da mistura, mais do que ao ânimo dos clientes, que já chegavam ao local com motivação suficiente.

No entanto, a história do tiramisù não termina nos anos 60. A proibição dos bordéis na Itália em 1958 levou a uma diminuição na popularidade da sobremesa e, por um tempo, parecia que o tiramisù seria esquecido.

Foi na década de 1970 quando Arturo Filippini, proprietário da cadeia de restaurantes Toulá, resgatou o tiramisú e o trouxe de volta à vida gastronômica. Desde então, a sobremesa só tem ganhado mais adeptos em todo o mundo.

Hoje em dia, o tiramisú é tão popular que até 19 línguas diferentes o incluíram em seus dicionários oficiais, uma prova de sua expansão global. Além disso, várias reivindicações foram feitas sobre a autoria da receita, sendo Roberto Linguanotto um dos chefs que se autodeclara criador da famosa mistura.

Esta história, cheia de reviravoltas inesperadas e personagens notáveis, destaca como uma sobremesa com uma origem tão peculiar se tornou um deleite universalmente reconhecido e apreciado.

ANÚNCIO

Como preparar isso?

Tiramisú Meta AI

Você precisa:

6 gemas de ovo 3 claras de ovo 100 g de açúcar 500 g de queijo mascarpone 300 ml de café expresso forte, frio

200 g de biscoitos de champanhe (ladyfingers)

50 ml de licor de amaretto (opcional)

Cacau em pó para decorar

Instruções:

Prepare a mistura de mascarpone

Numa tigela grande, bata as gemas de ovo com o açúcar até a mistura ficar pálida e cremosa. Adicione o queijo mascarpone e misture até obter um creme suave e homogêneo.

Bater as claras: Em outra tigela, bata as claras em neve até formar picos firmes. Com cuidado, incorpore as claras batidas à mistura de mascarpone, usando uma espátula para não perder ar.

Preparar o café

Misture o café gelado com licor de amaretto, se estiver usando.

Monte o tiramisú

Mergulhe rapidamente os biscoitos de champanhe na mistura de café, certificando-se de que não fiquem muito encharcados. Coloque uma camada de biscoitos no fundo de uma forma retangular. Cubra com uma camada da mistura de mascarpone. Repita as camadas até que os ingredientes acabem, terminando com uma camada de creme.

Refrigerar e servir

Cubra a forma com filme plástico e refrigere o tiramisú por pelo menos 4 horas, idealmente durante toda a noite. Antes de servir, polvilhe com cacau em pó.

Esta clássica sobremesa italiana, com sua irresistível mistura de café, mascarpone e biscoitos, continua sendo uma delícia universal, e sua fascinante história adiciona um toque especial a cada mordida.