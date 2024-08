As suas joias estão oxidadas? Dicas simples para limpar e fazê-las brilhar como novas

Se você tem joias de praia, ouro ou fantasia que estão enferrujadas, pretas e parecem velhas, é hora de dar-lhes brilho e fazê-las parecer novas.

E não precisa se livrar delas, jogá-las fora ou comprar mais joias, basta lavá-las ou limpá-las da maneira correta e é por isso que deixamos aqui alguns truques para isso.

Suas joias estão enferrujadas? Dicas simples para limpá-las e fazê-las brilhar como novas

Limpe com bicarbonato de sódio

Uma ótima maneira de limpar suas joias quando estão opacas ou escuras e dar-lhes brilho é fazê-lo com bicarbonato de sódio.

Por ser ligeiramente alcalino, pode combater substâncias ácidas como gordura ou óleo que se acumulam nas joias, ajudando a dissolvê-las e eliminá-las.

Apenas tem de misturar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com água morna até obter uma pasta espessa e depois esfregar as suas joias com esta pasta usando uma escova de dentes suave para não as danificar.

Enxágue com água e seque com um pano macio, e pronto, você verá como elas ficarão brilhantes e bonitas.

Use limão para dar brilho

O limão também é algo natural e eficaz que você pode usar para clarear as joias devido ao ácido cítrico que contém, que ajudará a dissolver as manchas.

Apenas tem de espremer o sumo de um limão e mergulhar as joias nele por alguns minutos, depois esfregar suavemente com um pano e verás como ficarão reluzentes e brilhantes, como novas.

Água com sabão suave

Também pode lavar as suas joias facilmente com água e sabão, apenas certifique-se de que o sabão seja suave e não forte para não danificar as peças.

Encha uma xícara com água morna e adicione algumas gotas de sabão suave, deixe as joias de molho por alguns minutos e depois esfregue suavemente com uma escova de dentes macia e depois enxágue, seque com um pano limpo e verá suas joias brilhando.

Vinagre branco

O vinagre branco também é ideal para dar brilho às suas joias e deixá-las como novas, pois contém ácido acético, que ajuda a remover manchas e resíduos.

Apenas tem de misturar partes iguais de vinagre branco e água morna e mergulhar as joias por alguns minutos, e por último, esfregá-las com um pano suave e enxaguar com água e pronto, nem vai reconhecê-las.