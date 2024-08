Adeus jeans? As leggings “flare” serão um sucesso por serem elegantes e favorecedoras: assim são usadas

A moda skinny ficou em segundo plano para dar lugar aos estilos retrô que propõem looks mais elegantes a partir de peças das décadas de 60 a 90, revivendo o uso de roupas esquecidas como ombreiras largas, peças de alfaiataria e calças boca de sino.

Finalmente, as gerações que sentiram saudade de viver nesses tempos dourados podem trazer um pedacinho de sua história para o guarda-roupa, com peças que prometem ser os novos básicos a partir de 2024, já que, desde 2023, o auge das calças wide leg mostrou que era hora de dizer 'até logo' para nossos skinnys e dar lugar a peças muito mais folgadas.

Leggings boca de sino Pinterest (Pinterest)

No entanto, não são apenas as peças de jeans que estão se transformando, também as leggings estão passando por mudanças. Apesar de serem uma das peças mais criticadas, há quem preveja seu sucesso na versão boca de sino, que é uma das mais elegantes e famosas, como Hailey Bieber já mostrou como usar.

O que são as leggings flare?

As leggings passaram de ser uma das peças mais usadas pelas mulheres para se tornarem sinônimo de pouca elegância, o que acabou assustando milhares de mulheres. Embora sejam uma peça esportiva que fica melhor em momentos casuais, onde não é necessário muito arranjo, não é recomendado usá-las em um evento ou mesmo no escritório.

No entanto, tendo em conta as ‘regras de etiqueta’ desta peça sem torná-la básica no guarda-roupa, na verdade é muito mais versátil e confortável do que podes pensar, mas não uses a versão skinny, essa ficou no passado, é melhor apostar em umas calças de boca de sino que, por alguma razão, têm algo que as torna irresistíveis.

Esta versão flare é muito mais chique e elegante do que as skinny e até mais versátil, então, com a composição e elementos necessários, você terá um visual perfeito e elegante até para ir ao escritório, marcas como Marni e Brandon Maxwell já o incorporaram em suas coleções e ficam maravilhosos.

Se você também gostaria de incorporar as leggings boca de sino em seu visual, aqui estão algumas ideias confortáveis e elegantes de acordo com as tendências que marcaram o que temos visto em 2024. Você parecerá uma verdadeira especialista em moda e finalmente quebraremos com o estereótipo que por muito tempo rotulou essa peça como 'vulgar'.

Ao estilo Motomami

O look Motomami está de volta com um visual total preto que combina top bandeau, leggings boca de sino, jaqueta crop biker e tênis de plataforma.

Vibrações de old money

Este visual grita luxo discreto e se inspira no estilo old money, combinando leggings de boca de sino em azul, tênis esportivos, um moletom justo cor creme, um suéter sobre os ombros e um boné de beisebol.

Para um jantar

Esta é talvez uma das suas versões mais elegantes, composta por leggings pretos com um top justo de alças e stilettos. Como podes ver, a composição das calças é diferente, tornando o tipo de tecido uma opção viável para algo muito mais formal.

O segredo está nos detalhes

Combina blusas românticas ou sensuais como este top de cetim com decote halter com leggings com aplicações de pedraria e complemente com sandálias de salto alto.

Coloque um blazer

Esta composição é perfeita para uma saída noturna, mas se você deseja um visual de escritório, combine um blazer com leggings flare e um top curto, adicione calçados de salto alto como sandálias ou scarpins, e você terá o look mais chique pronto.