Você se sente muito intensa? 3 exercícios fáceis de regulação emocional para viver mais em paz

A intensidade emocional é uma experiência comum que muitas pessoas enfrentam diariamente. É provável que em algum momento você tenha se sentido sobrecarregado por seus próprios sentimentos, seja por um desacordo no trabalho ou uma briga de casal.

Esta experiência pode te levar a expressar as suas emoções de forma exagerada, o que frequentemente causa arrependimento posterior. Para viver com mais paz e equilíbrio, é fundamental aprender a regular as nossas emoções diariamente.

Exercícios fáceis de regulação emocional

Autorreflexão

Este primeiro exercício consiste em dedicar alguns minutos para observar suas emoções. Quando você se sentir sobrecarregado pela intensidade de seus sentimentos, tire um momento para pausar e se perguntar: "O que estou sentindo neste momento e por quê?", "Em que parte do meu corpo estou sentindo isso?", "Para que comportamento esse sentimento está me levando?".

Reconhecer suas emoções é o primeiro passo para gerenciá-las adequadamente. Anotar seus pensamentos em um diário pode ser útil, pois permite que você externalize o que está sentindo e ganhe clareza sobre a situação.

Respiração consciente

A respiração é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a regular as suas emoções. Quando sentir que a intensidade emocional está tomando conta de si, tente praticar a respiração profunda. Inale contando até quatro, mantenha o ar contando até quatro e exale contando até seis. Este processo não só oxigena o seu cérebro, como também acalma o seu sistema nervoso.

Diálogo interno positivo

Tire um momento para refletir sobre seus pensamentos. Identifique os negativos e substitua esses pensamentos por afirmações positivas. Por exemplo, “estou fazendo o meu melhor” em vez de “não consigo lidar com isso”. De acordo com especialistas, o grande benefício por trás dessa modificação cognitiva é mudar a perspectiva negativa para uma mais positiva e realista, reduzindo a autocrítica e o desconforto, aumentando a empatia para conosco mesmos.