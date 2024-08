Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão – 33 e 23

Em sua vida entram novas pessoas e elas possuem boa intenções. Saiba quem pode ou não ser colocado para dentro de casa e no seu ritmo faça isso com confiança.

Virgem – Cartas 16 e 3

Um passado será superado em seu coração e vida, o que trará a vitória para uma situação que poderia estar atrapalhando. Com essa superação, as alegrias e as comemorações chegam, principalmente se tratando da vida amorosa.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Libra – Cartas 17 e 30

ANÚNCIO

É na tranquilidade e no equilíbrio que se encontra respostas importantes e até mesmo a sorte. Mantenha a calma e saiba agir para que algo muito bom aconteça. Quem tem problema judiciais pode resolver favoravelmente a situação.

Escorpião – Cartas 3 e 22

Propostas do passado retornam em seu caminho e a decisão estará em suas mãos. Seja firme ao escolher um caminho.