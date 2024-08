Nem jeans, nem seda! As saias de renda estão em alta: prometem um visual autêntico e elegante

Chega de saias de cetim! O mundo da moda está em constante movimento e é por isso que os especialistas preveem o sucesso de sua versão de renda, que promete ser a peça que você vai amar na próxima temporada.

Se você está cansada de usar jeans, então esta opção pode ser uma boa alternativa. No entanto, já adiantamos que se trata de uma peça para mulheres ousadas que buscam dar um toque autêntico e divertido aos seus looks, com detalhes de sensualidade que fazem com que qualquer visual se destaque.

Saia de renda Pinterest (Pinterest)

Com o surgimento do estilo coquete desde o início do ano, a renda se tornou uma das texturas mais utilizadas pelas mulheres em peças íntimas, no entanto, o tecido deu uma reviravolta, competindo com os famosos jeans, tornando-se uma opção que as it girls já adotaram em seus looks de streetstyle.

As saias de renda serão tendência

Chegou a hora de dizer adeus às calças jeans e se é daquelas mulheres que vão contra as regras, então as saias de renda podem ser a sua melhor opção, um símbolo de elegância, autenticidade e sensualidade que vai querer usar nesta temporada e será o seu melhor aliado para o clima quente (e frio também).

A saia de renda ressurge para se infiltrar em seu guarda-roupa, o que resta de 2024, seu design evoca um ar feminino, romântico, com uma sutil sensualidade e sofisticação que a torna o novo básico da moda, pois suas formas e designs que vão desde o floral até o geométrico tornam esta peça uma das mais versáteis, mas também arriscadas.

Como usar saia de renda?

Este ano, a versão de saia de renda mais usada será a longa de cor branca, embora você possa experimentar outras cores de acordo com suas necessidades, você perceberá que é uma peça que pode ser útil tanto para algo casual quanto para um evento formal. Se você também gostaria de adicioná-la aos seus looks, aqui estão algumas combinações que podem te inspirar.

Saia de renda com blazer

Se o que você procura é um visual formal, mas que se destaque, então, combine um blazer com uma saia de renda preta, esta é uma peça transparente, então tenha cuidado com o comprimento da sua peça superior, adicione sapatos baixos e acessórios como uma bolsa e óculos de sol.

Saia de renda com suéter e botas

Para climas nublados, combine uma saia longa de renda branca e realce sua beleza com peças como um suéter oversized e botas, você parecerá chique e sexy.

Saia de renda com tênis

Se o que você procura é um visual muito mais confortável, então combine uma saia de renda branca com tênis e complemente com uma jaqueta jeans, este é o visual ideal para algo casual, confortável sem perder o glamour.

Um look total branco

As saias de renda branca são das mais usadas, combina-as com peças totalmente brancas se procura algo sofisticado, aqui temos um exemplo de blazer, top e sandálias de salto alto.