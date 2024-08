Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (16)

Confira aqui as revelações do tarot, para está sexta-feira (16), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Se você tem companheiro, evite brigas e dê espaço para ele evitar pressões. O tarot de hoje também que surgirão muitos novos relacionamentos amorosos que serão muito compatíveis com você.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Procure não compartilhar tanto seus assuntos pessoais para alcançar seus objetivos mais rapidamente, lembre-se que a inveja costuma rondar seu signo e pode arruinar seus planos.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que emoções e surpresas agradáveis farão você se sentir melhor nos próximos dias. Evite contar mentiras em seu relacionamento amoroso, pois isso pode afetá-lo no futuro.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Em seu relacionamento, busque a paz e deixe para trás o ciúme infundado. Tenha cuidado com as fofocas, não fale dos outros e ajude um amigo a sair do armário.

Texto com informações do site Publimetro