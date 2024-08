Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão - Cartas 3 e 7

Existe um prazo de validade para sofrer pelo passado e se entregar as lágrimas, pois o choro também deve ter seu fim. Ao entender isso e sofrer o suficiente para dar um basta, a sorte o acompanhará de novo e aliados muito melhores surgiram em seu caminho.

Virgem – Cartas 12 e 27

Cuidado com as más influências ou gente que se aproxima para tirar vantagem de algo em sua vida. Seja mais esperto.

Libra – Cartas 33 e 19

Cuidado com aquilo que você busca da porta para fora, pois nem todas as chances e pessoas que caem em seu caminho são boas. Saiba entender a hora de parar com alguns comportamentos destrutivos e mudar seu foco para ter uma vida mais saudável, pois assim ela também será mais prazerosa.

ANÚNCIO

Escorpião – Cartas 2 e 20

Tem notícia, pedidos e até papeis para assinatura chegando em breve em suas mãos. No entanto, é bom estar esperto e atento, pois uma bandeira vermelha pede sua cautela agora. Não assine nada sem ler e entender muito bem e não caia em dificuldades que poderiam ser evitadas pelo aviso da sua consciência ou intuição.