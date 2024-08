O poliamor ficou para trás: o toliamor chegou! Saiba o que é e como impacta os relacionamentos

Nos últimos anos, tem-se falado muito do poliamor, um relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo e é aceito por todos os envolvidos.

Famosos como Willow Smith e Bella Thorne falaram abertamente sobre esse tipo de relacionamento que praticam, gerando grande polêmica, mas agora surgiu outro tipo de relacionamento para substituí-lo.

Trata-se do toliamor, um novo tipo de relacionamento que também está gerando discussões e indignação entre as pessoas que preferem a monogamia.

O que é o toliamor e como afeta os relacionamentos

O termo ‘toliamor’ foi criado pelo colunista sexual e podcaster norte-americano Dan Savage, combinando as palavras ‘tolerar’ e ‘poliamor’.

Consiste em um ou ambos membros do casal terem que tolerar os relacionamentos íntimos e românticos do outro fora do relacionamento, sem precisar discutir ou falar sobre isso, e claramente não podem se aborrecer com isso.

Ou seja, é um relacionamento monogâmico, conhecido como tal, que permite que o parceiro tenha relações de qualquer tipo com outra pessoa sem precisar avisar a ela ou a ele, e simplesmente aceitar esse tipo de relacionamento sem ciúmes, brigas ou reclamações.

"É alguém disposto a fechar os olhos para uma dança mais ousada ou para uma breve aventura após anos de casamento. Eles se concentram apenas nas maneiras em que o cônjuge demonstra seu compromisso e mostra seu amor", explicou Savage em seu podcast Savage Lovecast.

Claramente, para chegar ao toliamor, isso deve ser discutido pelo casal. Se ambos concordarem, então têm permissão para que aconteça.

No entanto, nem sempre corre bem e há o risco de um dos dois sentir ciúmes ao ver o seu parceiro com outra pessoa, o que pode arruinar a relação, pois não é a mesma coisa dizer do que fazer.

Também pode acontecer de um parceiro sentir que o outro está prestando mais atenção a outra pessoa e não se sentir bem ou confortável, ou até mesmo se sentir substituído, por isso é prudente conversar e chegar a um acordo, ou estabelecer limites e regras.