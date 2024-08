Brigitte Bardot foi a grande expoente do corte borboleta com franja

O corte borboleta com franja de Brigitte Bardot está de volta com muito movimento e mais rejuvenescedor

Para aqueles que conhecem a história da atriz, cantora e escritora francesa Brigitte Bardot, sabem que ela se destacava não apenas por sua beleza, mas também por ter uma dos cabelos mais famosos e característicos da história dos anos 60.

Seu cabelo longo e loiro era inconfundível graças a um volume sem igual e ondas com aparência bagunçada. Sem esquecer sua franja, longa e dividida ao meio com um ar bagunçado que ainda fascina até hoje.

Essa maneira de usar o cabelo com tanto volume é atualmente chamada de corte borboleta com franja e Bardot foi a grande expoente desse estilo.

Corte borboleta com franja, segundo os especialistas

Os estilistas definem como um corte em camadas longas, geralmente começando ao redor do queixo e estendendo-se até os ombros, que se mesclam perfeitamente para criar um visual fluido e dinâmico. Tem a capacidade de se adaptar a diferentes tipos de cabelo, seja liso, ondulado ou encaracolado.

A franja pode variar de um estilo reto e denso a um mais suave e desfiado, permitindo personalizar o corte de acordo com o formato do rosto e as preferências.

É ideal para quem procura um estilo com volume e movimento, mas sem perder comprimento. Além disso, a franja proporciona um toque extra de estilo, enquadrando o rosto e realçando as características, destacou o portal Glamour.

Este 2024 é uma tendência, especialmente para as mulheres que desejam manter o comprimento de seus cabelos. Este corte permite que você opte por um visual descontraído e natural, deixando as camadas secarem ao ar livre, ou você pode adicionar volume com um secador e uma escova redonda para um acabamento mais polido.

Se você quer um estilo mais casual, a franja pode ser penteada para o lado ou dividida ao meio para um visual relaxado e boêmio.

Vantagens do corte borboleta com franja à la Bardot

Versatilidade: é um corte que funciona em quase todos os tipos de cabelo e pode se adaptar a diferentes estilos, desde casual até formal.

Movimento e volume: as camadas longas permitem um movimento natural e fluido no cabelo, enquanto a franja emoldura o rosto e adiciona interesse visual.