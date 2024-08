Calças boca de sino com tênis? Sim, é possível combiná-los com estas dicas se você for baixinha

O mundo da moda está sempre em constante evolução, e uma das tendências que voltou com força são as calças boca de sino. Este estilo, que teve seu auge nas décadas de 60 e 70, encontrou seu lugar no guarda-roupa moderno combinado com tênis.

Sim, porque os especialistas os recomendam principalmente com sapatos altos, este duo pode ser usado mesmo se você for baixo, seguindo certas dicas.

Como combinar calças boca de sino com tênis?

As calças boca de sino são um corte que se alarga desde o joelho até ao tornozelo. Este design não só é confortável, mas também estiliza a figura, criando a ilusão de pernas mais longas. Neste sentido, as vantagens são múltiplas, pois ao usá-las corretamente, você pode realçar a sua silhueta e oferecer um toque de sofisticação ao seu visual.

Se quiser combinar calças boca de sino com tênis, há certas dicas que deve seguir, como cuidar da bainha para que chegue até o tornozelo ou um pouco abaixo. Este detalhe é essencial para que suas pernas pareçam mais longas e para que o conjunto não pareça desleixado. Uma bainha excessivamente longa pode fazer com que você pareça mais baixa e pouco elegante.

Da mesma forma, as cores claras tendem a atrair a luz e podem fazer com que suas pernas pareçam mais longas. Se você quiser um pouco de ajuda extra para alongar sua figura, considere optar por tênis com plataforma. Eles não só adicionam altura, mas também oferecem o mesmo nível de conforto que seus modelos planos.

Combinar uma calça boca de sino com uma blusa justa ou um top curto pode ajudar a equilibrar a silhueta e evitar que pareça sobrecarregada. Por último, não subestime o poder dos acessórios. Um cinto que marque a cintura pode ser um ótimo aliado. Ele dá estrutura ao seu visual e adiciona um toque de sofisticação.