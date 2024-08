Adeus saltos altos! 5 tipos de sandálias que são igualmente elegantes e muito mais confortáveis

Os saltos altos são elegantes, mas muito desconfortáveis, e nada melhor do que parecer sofisticada sem ter que comprometer o conforto. Para isso, existem algumas sandálias que podes usar.

Este tipo de sandálias estão na moda em 2024, são confortáveis e elegantes, por isso você pode combiná-las com seus looks para qualquer ocasião.

Tipos de sandálias em tendência em 2024 que são igualmente elegantes e muito mais confortáveis

Chinelo de dedo

As sandálias flip flop ou chinelos são aquelas de borracha, baixas, que vêm em tons pretos ou brancos, embora seja preferível escolher as pretas para um visual elegante.

Este tipo de sandálias são muito confortáveis e você pode combiná-las com jeans, calças, saias e shorts da forma mais moderna e sofisticada.

Sapatos de joias

As sandálias de joias são uma grande tendência para este ano de 2024 e são caracterizadas por terem joias, pérolas ou brilhos, como o nome indica.

São modernas, geralmente baixas ou com um salto muito baixo, e ficam bem com qualquer visual que você escolher, fazendo você parecer jovem sem perder a classe ou a elegância.

Sandálias t-bar

Também pode usar umas sandálias t-bar que têm uma tira em forma de T e podem ser planas ou com um salto baixo.

Estas sandálias derivam dos sapatos Mary Jane e envolvem o pé com um design em forma de T, com uma tira no centro do pé e amarrada no tornozelo.

Você pode combiná-las com qualquer peça e visual, seja calças jeans, calças, shorts, saias, vestidos, de qualquer forma, você vai parecer na moda e muito elegante e confortável.

Alpargatas planas

Também pode destacar e exibir elegância e classe sem usar saltos altos, optando por usar alpargatas planas, seja amarradas no tornozelo ou com fitas de seda amarradas.

Estas alpargatas estão disponíveis em tons pretos, brancos e bege, e você pode usá-las com qualquer roupa, sempre parecerá muito elegante e elevará seu visual, seja com camisetas, jeans, blazers, para o trabalho ou para um passeio, elas ficarão divinas.

Chinelos transparentes

As sandálias transparentes são uma ótima opção para parecer elegante e confortável onde quer que você vá em 2024.

Podem ser baixas ou de salto baixo e têm suas tiras transparentes, combinando com qualquer visual e fazendo você parecer sofisticada, luxuosa e elegante.