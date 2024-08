4 cores de cabelo que estão de volta dos anos 90 e serão tendência para mulheres de mais de 30

À medida que a moda evolui, os estilos do passado retornam com força e o cabelo não é exceção. Em 2024, algumas cores de cabelo que marcaram os anos 90 estão de volta à tendência e são ideais para mulheres com mais de 30 anos que buscam novas formas de se expressar.

ANÚNCIO

Cores de cabelo que estão de volta dos anos 90

Cherry Coke

Este vibrante tom vermelho ressurgiu com um espírito renovado. Ideal para aqueles que se atrevem a capturar a essência dos anos 90, o cherry coke oferece uma profundidade sensual que não passará despercebida.

Com tons de cereja e ameixa, esta cor traz uma atmosfera divertida e ousada, perfeita para animar o humor e fazer uma declaração de estilo. Celebridades como Dua Lipa adotaram essa tendência, demonstrando que o vermelho pode ser ousado e elegante ao mesmo tempo, assegura a Glamour.

Loiros grunge

Entre as cores de cabelo que estão de volta dos anos 90 e trazidas pelo movimento grunge, o loiro grunge é outra tendência que vale a pena prestar atenção. Este tom combina raízes escuras com pontas mais claras, criando um contraste atraente que evoca a estética rebelde dos anos 90, mas com um toque moderno. É um loiro diferente, que suaviza a expressão e dá um ar descontraído e desinibido ao visual.

Damasco

Uma cor divertida e sexy, o loiro damasco se apresenta como uma alternativa encantadora às tonalidades mais tradicionais. Este tom mistura matizes de rosa e laranja, que oferecem um visual natural mas vibrante. Perfeito para a transição para dias mais quentes, o loiro damasco ilumina o rosto e realça a beleza natural.

Morena iluminada

As morenas também são protagonistas nesta nova onda de tendências. Este ano, procura-se um tom de cabelo mais quente e brilhante, que irradie sofisticação. Com nuances ricas e profundas, a aposta é em cabelos que pareçam saudáveis e luminosos. A chave está em cuidar do brilho e escolher tons que realcem a calor da pele, criando um efeito luxuoso e polido.