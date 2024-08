3 cortes de cabelo longo que rejuvenescem e 3 estilos para evitar parecer mais velha

A ideia de que os cortes de cabelo longos podem nos fazer parecer mais velhas é um mito que está no centro do debate há anos. Diversos fatores, como o estilo pessoal e a textura do cabelo, desempenham um papel crucial na forma como os outros nos percebem.

ANÚNCIO

Por isso, os especialistas criaram recomendações de acordo com o objetivo que desejamos alcançar, especialmente se você quer que seu cabelo seja sinônimo de juventude e empoderamento.

Cortes de cabelo longos que rejuvenescem

Corte em camadas suaves

Este estilo permite que o cabelo caia com movimento, em vez de parecer pesado ou passar despercebido. As camadas em torno do rosto acrescentam frescor e iluminam o olhar.

Franja ondulada

Um franja leve pode mudar drasticamente a percepção de idade. A franja suaviza as linhas do rosto e pode ser adaptada a diferentes comprimentos, especialmente o estilo cortina longo.

Despenteado

Este corte se afasta do rígido e busca um estilo mais relaxado, que pode ser muito favorecedor. A textura natural e as pontas ligeiramente desiguais dão um aspecto informal e fresco, ideal para quem deseja manter uma aparência jovem sem complicações.

Estilos que envelhecem e devem ser evitados

Corte reto sem camadas

Embora um corte reto possa parecer sofisticado, se não for dado o movimento adequado, pode adicionar peso e rigidez ao rosto, tirando a frescura. Este estilo pode fazer com que seu cabelo pareça mais opaco e envelhecido.

Cabelo muito liso e sem volume

Um cabelo completamente liso e sem forma pode dar a impressão de desleixo e, com o tempo, realçar a falta de vitalidade na imagem.

Cortes com muitas camadas

Embora alguns estilos possam ser elegantes, cortes excessivamente em camadas podem acentuar as linhas do rosto e criar uma aparência mais dura. Por isso, os estilistas recomendam optar por um comprimento que permita um contorno mais suave e caloroso ao redor do rosto.