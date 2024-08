As melhores unhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A atleta australiana Ariarne Titmus exibiu sua manicure com as cores da bandeira de seu país nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 terminaram, mas nos deixaram vários momentos peculiares, ou melhor dizendo, looks peculiares. Um deles foram as unhas que vários atletas usaram, mostrando que ser atleta não significa perder o estilo.

Correr na pista, fazer ginástica ou remar não significa necessariamente que as unhas devem estar desarrumadas. Acima de tudo, o glamour, por isso os atletas que mostraram suas unhas de diferentes estilos e tons se destacaram, alguns deles realçando as cores de seus países.

Looks de unhas dos Jogos Olímpicos

A revista digital Quien apresentou os atletas com as melhores manicures dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Alguns deles são:

Nadia Battocletti

A velocista italiana Nadia Battocletti exibiu unhas longas e em forma de amêndoa com uma cor de leite, quase branca, muito elegantes.

Na pista, Nadia não parou de posar, mostrando suas unhas estilizadas, evidenciando que para ela, a apresentação de suas mãos é importante.

Anna Peplowski

Anna Peplowski Instagram

A nadadora Anna Peplowski opta por ter várias cores nas unhas. Em uma de suas apresentações, ela se inspirou nas cores da bandeira dos Estados Unidos, azul, vermelho e branco, com uma unha desenhada com os anéis olímpicos.

Akoko Komlanvi

Não só ele vestiu as cores da bandeira de seu país Togo em seu uniforme, mas também em suas unhas, demonstrando sua inspiração para competir.

Melanie de Jesús dos Santos

A ginasta da França usa unhas compridas e para os Jogos Olímpicos, ela as exibiu com um tom rosa bebê, um estilo muito feminino e ideal para o verão.

Noah Lyles

E como a manicure não é apenas para mulheres, o campeão velocista americano Noah Lyles foi outro que pintou as unhas com as cores da bandeira de seu país.

Ariarne Titmus

Além de ganhar uma medalha de prata, a nadadora australiana Ariarne Titmus brilhou com sua manicure com design amarelo metálico combinado com as cores da bandeira de sua nação. Ao subir ao pódio, suas unhas se tornaram um símbolo patriótico em seu país.