Adeus bob!: 5 cortes de cabelo curtos que você deve usar aos 50 anos para parecer mais jovem

Se você tiver 50 anos e quiser renovar o seu visual para parecer jovem e moderna, então é necessário que use estes cortes de cabelo curtos, que não são os típicos bob.

Os cortes bob se tornaram os favoritos de muitos, mas existem outros estilos que são modernos, jovens e versáteis, e nós vamos mostrar para você.

Portanto, se quiser impressionar com um corte que te favoreça e que também te ajude a ficar pronta em pouco tempo, experimente estes estilos curtos.

Os cortes de cabelo curtos que você deve adotar aos 50 anos para parecer mais jovem

Pixie despenteado

O pixie longo e bagunçado nunca falha e é um dos mais favorecedores aos 50, além de exigir pouco manutenção e te dar um estilo chique.

Para isso, você deve cortar o cabelo curto atrás e longo na frente, com franja e camadas longas, e você parecerá elegante e tirará alguns anos de cima.

Shullet

O corte de cabelo shullet é a versão curta do mullet e vai até a altura do queixo ou acima, embora seja mais curto na frente e mais longo atrás.

Este estilo é ousado e moderno e ajudará você a parecer rejuvenescida e chique aos 50 anos, sem ter que passar horas penteando ou secando o cabelo, pois fica ótimo ao natural.

Shixie

O corte de cabelo shixie é uma combinação do corte pixie com as camadas degradês do shaggy.

Crie um visual moderno e descontraído que dará volume e textura ao seu cabelo e te ajudará a se destacar aos seus 50 anos.

Liso polido

Também podes optar por um corte de cabelo shag polido que tem camadas longas desde o topo até à nuca, onde o corte termina.

É um estilo que dará movimento ao seu cabelo e você pode adicionar uma franja cortina para parecer ainda mais jovem e bonita.

Corte da loba

O corte wolf cut está na moda e combina a forma escalonada do mullet com as camadas do shaggy, proporcionando um visual moderno e elegante ao mesmo tempo.

Este estilo fica melhor ao natural e fica bem até em cabelos ondulados ou cacheados, e com certeza fará você se destacar.