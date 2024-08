Moda: mom jeans e tênis como combiná-las aos 40 para parecer mais jovem

Se quiser se destacar em 2024, você pode usar uma calça mom jeans com tênis

As mom jeans tornaram-se uma das favoritos deste 2024 pela sua conforto e estilo, sendo ideais para usar aos 40 com muita classe.

A melhor forma de combiná-los é com tênis brancos, que completem seu visual confortável, e você pode usá-los com diferentes peças na parte de cima.

Então, se você tem 40 anos ou mais, vamos te mostrar alguns looks com esses tipos de jeans de cintura alta, ligeiramente largos, com pernas retas, para você arrasar.

Como combinar as mom jeans

Com camiseta branca e tênis

Se quiser um visual moderno e jovial em 2024, você pode usar uma calça mom jeans com uma camiseta branca por dentro.

Você pode complementar o visual com um par de tênis brancos e um cinto, e adicionar acessórios que melhorem o visual, além de uma bolsa elegante, é claro.

Com suéter e tênis

Também pode parecer elegante e moderna com umas mom jeans combinadas com uma camisa de manga comprida.

Complemente o visual com tênis brancos e você pode usar a blusa por dentro da calça jeans para destacar mais a sua cintura.

Com camisa e tênis

Para um visual ainda mais elegante e confortável, você pode combinar mom jeans com uma camisa colorida, seja fúcsia, rosa, celeste, qualquer tom que te faça se destacar.

Combine este conjunto com tênis brancos, cinto fino, uma bolsa e joias que te façam parecer linda onde quer que vá.

Com jaqueta de couro e tênis

Também pode usar a mom jeans com um top ou camiseta e adicionar uma jaqueta de couro preta.

Este visual ficará bem com tênis brancos e você pode adicionar acessórios no seu cabelo, como chapéu ou lenço, e vai se destacar.

Com blazer e tênis

Para um visual sofisticado e elegante, combine uma calça mom jeans com um blazer em cores como vermelho, preto, fúcsia ou marrom.

Complemente este visual com um par de tênis brancos e adicione uma bolsa chique, joias e acessórios que elevem ainda mais o look.

Com top e tênis brancos

Se quiser um visual mais jovem e moderno, você pode usar uma calça mom jeans com um top elegante, seja de mangas compridas ou bufantes, que seja delicado e favorecedor.

Este visual ficará bem com tênis brancos e você pode adicionar acessórios, como lenços, chapéus e joias para completar o look.