Cortes em camadas para cabelos cacheados? Sim, é possível com essas tendências sutis para agosto |

As temporadas mudam e os cortes em camadas para cabelos cacheados estão liderando a tendência. Especialistas de todo o mundo destacaram a importância dos cachos volumosos, alcançados com esse efeito que proporciona movimento e personalidade.

ANÚNCIO

Cortes em camadas para cabelos cacheados que estão na moda

Uma das opções mais destacadas é o corte em camadas com franja. Este estilo oferece um visual midi que combina cachos soltos e uma franja ondulada. É perfeito para quem procura um toque relaxado e contemporâneo, pois proporciona volume sem sacrificar o comprimento. Escolha-o aberto e assimétrico, para evitar sobrecarregar seu rosto com volume.

Outra opção que está ganhando destaque é o corte midi encaracolado com camadas desgastadas. De acordo com a Vogue, inspirado pelo toque artístico de Nicolas Ghesquière, ele emoldura o rosto e destaca a textura natural do cabelo. Ideal para cabelos descontraídos, onde os cachos se expressam sem restrições.

Para aqueles com cachos mais fechados, o corte em camadas bob é viável: permite que os cachos mantenham sua personalidade, mas ajuda a controlar o frizz com o uso de produtos leves que não sobrecarreguem o cabelo. A chave aqui é deixar seus cachos brilharem naturalmente, transformando cada mecha em uma declaração de estilo.

Entre os cortes em camadas para cabelos cacheados que estão em alta em agosto de 2024, temos o lob com franja cortina. Esse corte, que fica acima dos ombros, é ideal para quem prefere uma manutenção mínima e deseja acentuar sua textura natural. É um estilo brincalhão que reflete confiança e simplicidade.

Finalmente, o bob cacheado com franja lateral deu uma reviravolta moderna no clássico. Este corte de alta manutenção apresenta camadas que realçam os cachos e uma franja que cai abaixo das sobrancelhas. É perfeito para aqueles que procuram um estilo elegante e fresco para o calor, mas estão dispostos a investir em sua manutenção.