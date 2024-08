As revelações desta segunda para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta segunda-feira, 12 de agosto, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

No amor, é hora de formalizar um relacionamento estável, lembre-se que a companhia do seu parceiro lhe dá energias renovadas, por isso não hesite em expressar seus sentimentos e fortalecer seu vínculo.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Seu caráter forte e determinação permitirão que você alcance abundância em seus negócios. Porém, é importante que você cuide das relações familiares e evite conflitos.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

A carta “O Julgamento” incentiva você a dar um passo à frente em todas as suas questões jurídicas pendentes e também a continuar perseguindo suas ambições e visualizando seu sucesso.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

No amor, o relacionamento que você tem com seu parceiro se fortalecerá e você falará em começar um lar. Se você for solteiro, desfrutará de novas aventuras românticas.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca um período de grandes oportunidades profissionais e mudanças positivas no seu ambiente de trabalho. Porém, é fundamental que você evite o orgulho, pois isso pode afetar sua energia.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta do “O Mágico” te acompanha nesta fase , prevendo abundância e crescimento profissional para você; Porém, tome cuidado com a inveja dos colegas de trabalho, seja discreto com suas conquistas.

Com informações do site AS.com