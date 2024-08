Sinais para detectar uma pessoa com "síndrome do personagem principal": 9 sinais que a denunciam

'Síndrome do personagem principal' ligada a inclinações narcisistas

Todos nós já sonhamos acordados alguma vez em ser as estrelas de um filme, uma série, um livro ou até mesmo um reality show sobre nossas vidas. É uma fantasia comum e inofensiva.

No entanto, em algumas pessoas, a ideia de serem protagonistas de sua própria história é algo que ultrapassa a imaginação e se torna um estilo de vida, o que afeta muito seus relacionamentos pessoais.

A este fenômeno cada vez mais comum se dá o nome de “síndrome do personagem principal” e não é um diagnóstico oficial, mas tem sido muito discutido nas redes sociais nos últimos anos.

Aqueles que o apresentam veem a si mesmos como o personagem protagonista de uma obra a ponto de seu ponto de vista ter um impacto negativo nos outros, de acordo com a Cleveland Clinic, via Nosotras.

Todos os outros no seu ambiente são personagens secundários para este indivíduo, sejam eles aliados ou antagonistas. Portanto, suas opiniões, necessidades e emoções não têm relevância.

A “síndrome” está ligada a inclinações narcisistas, de acordo com o PsychCentral, relatou a revista. Além disso, as pessoas que a “sofrem” agem e se sentem as mais importantes em todos os lugares.

"A psicóloga Susan Albers, do Cleveland Clinic, apontou que com esse tipo de energia, muitas vezes você se apresenta ao mundo como se uma câmera estivesse sempre focada em você."

Embora não seja ruim ser nossa principal prioridade e ter confiança como protagonistas em nós mesmos, levar esses comportamentos ao extremo pode causar muito dano.

Os sinais que denunciam alguém com “síndrome do personagem principal”

As pessoas com "síndrome do personagem principal" são denunciadas pela sua falta de empatia, pensamentos em que idealizam momentos sem considerar os sentimentos dos outros e outras atitudes.

De acordo com o BetterHelp, citado por Nosotras, outros nove sinais comportamentais são os seguintes:

Apatia pelas pessoas que compõem o ambiente Sentimento de ter uma grande importância pessoal Convicção de que merece tudo apenas por estar Complicações em deixar de ser o centro das atenções Narrativa de fantasias com proezas épicas aprimoradas Necessidade persistente e colossal de ser validado Confiança exagerada em si mesma em cenários sociais Desconhecimento ou evitação das consequências de seus atos Comportamentos excessivamente dramáticos

Alguns traços de personalidade podem ser observados em muitos personagens nas redes sociais; especialmente aqueles que aparentam ter gestos bondosos apenas para ganhar popularidade e amor.

No entanto, esses não são compatíveis com o caráter ou personalidade real do indivíduo.

Albers explicou que "quando você sabe que alguém está te observando, tende a agir de maneira muito diferente do que faria se estivesse sozinho".

“Mas com a síndrome do protagonista, muitas vezes você veste uma ‘roupagem’ ou uma ‘máscara’ para se apresentar de forma diferente”, concluiu.