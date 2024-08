As revelações deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 11 de agosto, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca: Sempre que se sentir para baixo, lembre-se de que todos nós somos especiais, únicos, e temos potencial suficiente para atingir o que desejamos. Sim, tudo o que precisamos está dentro de nós; temos uma “Centelha Divina” que tudo pode!

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O 5 de Espadas sugere calma e muita serenidade. Se, por acaso, você se deparar com alguma situação mais melindrosa nesta fase, o ideal é ter uma atitude firme e natural. Deixe de lado as máscaras que achamos que nos protegem, mas que, na verdade, só afastam as pessoas - as más e também as boas.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca para o signo de Sagitário que há momentos em que não se pode mais fugir das questões; é preciso encará-las de frente, reduzi-las à sua real importância e dimensão, e seguir em frente bem mais estruturado.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No trabalho, nada de desistências! Continue a mostrar tranquilamente sua competência e empenho. Enfrente a desmotivação, que, embora seja difícil de remover depois de instalada, é possível superar.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Pausa um momento, dê um freio à sua ansiedade e reflita: as soluções para as crises sempre surgiram até agora, não é verdade? Aqueles momentos de grande tensão foram resolvidos, certo? Então, relaxe! Não é para ser imprudente, mas sim para encarar as coisas com mais leveza.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A Vida nos envia repetidamente situações para “limparmos” padrões comportamentais e modos de pensar. Prepare-se, pois parece que está chegando mais uma oportunidade de amar, mas de uma forma mais madura.

Com informações do site Selfie IOL PT