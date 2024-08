Adeus camisas! Essas blusas serão tendência pelo resto de 2024: são versáteis, favorecedoras e elegantes

Dos cortes retos das camisas até as gravatas das blusas românticas, os estilos coquete e old money se estabeleceram como as grandes tendências deste 2024, no entanto, há uma peça que pretende roubar o protagonismo deles graças à sua elegância e sensualidade que é impossível de ignorar.

Os especialistas em moda estão prevendo o sucesso de uma peça nesta temporada, e se está pronta para parecer uma deusa nas suas férias, então as blusas que estão sendo propostas serão o seu novo básico do guarda-roupa.

Diga adeus por um momento às camisas e aos looks rígidos de alfaiataria que se tornaram favoritos de 2024, para dar um novo ar ao seu visual através de estilos românticos que são igualmente elegantes, apenas com um toque diferente que fará você parecer uma verdadeira especialista em moda.

Blusas de renda da moda Pinterest (Pinterest)

As blusas de renda serão tendência em 2024

Sabemos que o crochê é o grande vencedor do verão, no entanto, as peças de renda estão conquistando espaço e mostram que continuam em alta apesar dos julgamentos feitos sobre elas, afinal, quantas vezes você não ouviu a frase que menciona que parecem um "jogo americano de avó"?

Aqui vamos te mostrar que eles são tão elegantes e versáteis quanto qualquer outra blusa e o melhor de tudo é que são adequados tanto para climas quentes quanto frios e até para os mais incertos, então dê uma chance à peça que designers famosos como Zimmerman e Hermés já levaram para suas passarelas prevendo seu sucesso em 2024.

São suas leves transparências e esses detalhes bordados que tornam qualquer visual um dos mais sofisticados e glamourosos, fazendo você parecer fabulosa pelo resto de 2024.

Chegou a hora de dar uma reviravolta no seu visual e quebrar o preconceito sobre as blusas de renda, aqui vamos te ensinar cinco maneiras de combiná-las de forma elegante e chique que com certeza você vai amar.

Blusas de renda com shorts de corte alfaiataria

Se estiver procurando um visual para climas quentes que seja formal e elegante, então combine uma blusa de renda com um short de alfaiataria, este conjunto é ideal para um evento ou até mesmo para sair para jantar durante suas férias.

Blusas de renda com calças brancas

Os looks de contraste são recomendados por Carolina Herrera, combinando uma blusa de renda, neste caso preta, com umas calças brancas, parecerá formal e chique.

Blusa de renda com calças de pregas

Crie um visual totalmente preto, neste caso combine uma blusa de renda com calças de cintura alta, e complemente com um cinto para realçar sua figura e ficar perfeita para um jantar ou até mesmo para o trabalho.

Blusas de renda com jeans

As calças de ganga são o complemento perfeito para qualquer peça de roupa, combina-as com uma blusa de renda estilo boho e terás um look casual e sexy pronto para o dia, adiciona acessórios como uma mala de mão e óculos de sol.

Blusas de renda com saia

As blusas de renda são perfeitas com mini-saias, aqui temos um exemplo de um estilo coquete com shorts ou saia tipo tenniscore, você parecerá chique e glamourosa, complemente com sandálias de salto para um efeito de pernas alongadas.