Sem mais jeans! As saias de cetim estão na moda e este é o calçado que as torna mais elegantes

É impossível que uma peça consiga vencer os jeans e, apesar de muitas terem lhes feito uma competição digna, eles continuam sendo os favoritos das mulheres por sua versatilidade e até elegância, o que os levou a ser a peça básica do guarda-roupa por excelência.

ANÚNCIO

No entanto, isso não significa que não existam outras alternativas perfeitas para mudar o seu visual sem precisar usar jeans, como as saias de cetim que, sem dúvida, têm cativado mais de uma fashionista, sendo estas as novas concorrentes das calças de ganga.

Saias de cetim com tênis Pinterest (Pinterest)

Em 2024, será lembrado como um ano que proclamou o minimalismo e a sutileza com elegância, demonstrando que o lema "menos é mais" é verdadeiro, sendo um meio de fazer com que o luxo silencioso se torne um dos estilos mais seguidos. Enquanto o mundo da moda passa por uma mudança abrupta, aqui está a saia que será a favorita das mulheres e que é um verdadeiro sinônimo de elegância.

As saias de cetim serão tendência em 2024

No início do ano, as saias de cetim chamaram a atenção das mulheres quando celebridades como Lila Moss, Anya Taylor-Joy, Nina Dobrev, Elizabeth Olsen e Charlize Theron foram fotografadas usando-as em suas diferentes formas e apresentações, o que levou a ser proclamada como a peça de roupa de 2024.

Mas a que se tornou a vencedora foi a sua versão longa de cetim, que as mulheres têm usado no streetstyle, com combinações que muitas de nós queríamos replicar, nada como esse brilho leve e sutil com roupas monocromáticas e neutras que gritam elegância, glamour e sofisticação no seu visual, então não tema experimentar algumas delas e dar uma pausa nas suas calças jeans para experimentar coisas novas.

As saias de cetim são a opção perfeita para qualquer momento do dia e se desejas realçar a sua elegância, então este é o calçado que deves usar para parecer glamorosa e chique.

Saia de cetim com sandálias de salto alto

As saias de cetim ficam melhor com sandálias de salto alto e esta combinação de saia de cetim creme e blazer com top preto é a opção perfeita para um look de escritório.

ANÚNCIO

Saias de cetim com sandálias nude e transparências

Combine tendências, neste caso um look completo de saia acetinada com um colete de alfaiataria e sandálias de salto nude ou com detalhes de transparências.

Saias de cetim com tênis

Se o que você procura é um visual confortável, então combine com tênis, os Adidas Samba ou Puma Palermo podem ser uma opção perfeita para você, pois resultam em um estilo descontraído e moderno que você precisa experimentar e é perfeito para climas frios ou quentes.

Saias de cetim com stilettos ou kitten heels

As saias de cetim ficam mais chiques com stilettos ou até mesmo kitten heels, dependendo do lugar para onde você vai e de quanto você pretende comer, então combine-as com a sua blusa de cetim favorita e você parecerá uma verdadeira especialista em moda.