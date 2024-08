Os conjuntos fluidos são a tendência desta temporada: tire proveito deles com estes calçados

A temporada está em seu auge, então manter-se fresca, mas sem perder o estilo é uma das tarefas que muitas pessoas têm dificuldade. Por isso, é importante optar por roupas de tecidos leves, em tons claros, e os conjuntos fluidos são uma ótima alternativa para esta temporada do ano.

ANÚNCIO

Uma das vantagens dessas peças é que são muito confortáveis, além de versáteis, pois podem ser combinadas com diferentes tipos de calçados e são atemporais. Por não serem ajustadas, caem soltas e confortáveis, oferecendo liberdade de movimento.

Como combinar os conjuntos fluidos

Quando se trata de quimonos, esse estilo boho combina perfeitamente com sandálias rasteiras se você deseja projetar uma imagem relaxada e não planeja caminhar longas distâncias, mas se você quer parecer bem à noite, pode optar por umas sandálias de cunha em cor bege ou umas ‘kitten heels’. Você atrairá olhares.

Os “Total looks”, como também são conhecidos, são uma das melhores opções quando se trata de blusas folgadas com calças capri, que ficam perfeitas em mulheres com corpos em forma de ampulheta e retangulares. Que sapatos usar: umas gladiadoras, que dão um toque chique ao visual, mas também pode usar com uns mocassins, se estivere à procura de uma imagem mais formal.

De acordo com a Vogue, “As calças fluidas com pregas foram aprovadas pela moda da Primavera-Verão 2024, prontas para criar as combinações mais impactantes, principalmente para o escritório. Segundo a estética profissional, esta peça combinada com blusas com laço, blazers e suéteres de malha resultará em sofisticação”.

Para chamar a atenção, você também pode usar um macacão fluído com estampa floral ou tropical, que você pode destacar com sandálias rasteiras, se o seu plano é parecer elegante na praia ou no parque. No entanto, você também pode usá-lo com saltos para um visual mais sofisticado e estilizado, perfeito para uma noite de festa ou evento especial.

Outra opção é apostar em um vestido maxi fluido de chiffon em uma cor clara ou estampado floral, com sandálias de cunha, para um estilo mais arrumado e feminino, perfeito para um jantar ou evento social; ou também com botas de verão, que te dará um toque boêmio e chique, ideal para festivais ou eventos diurnos.