O que significa sonhar com o homem que você gosta? O motivo por trás desse sonho agradável

Sonhar com o homem que você gosta é possivelmente uma das experiências mais prazerosas que se pode ter dormindo, mas embora sua aparição em seu complexo mundo onírico seja cem por cento aceitável, também pode deixar você com muitas perguntas sobre o significado do sonho.

ANÚNCIO

Felizmente, os especialistas no assunto já falaram sobre o que significa sonhar com um crush. Quer saber o que eles disseram a respeito? Basta continuar deslizando para descobrir o que significa ver a pessoa de quem você gosta enquanto descansava nos braços de Morfeu.

O que significa sonhar com a pessoa que você gosta?

A psicóloga clínica Naomi Torres-Mackie afirmou em uma entrevista à revista Seventeen que, em geral, sonhar com alguém significa que essa pessoa tem um significado especial para você.

“Aquele significado pode ser positivo, negativo ou uma mistura de ambos, mas significa que sua mente o tem 'em mente' mesmo quando você está dormindo”, explicou a doutora.

Portanto, sonhar com um homem que você gosta basicamente significa que você passou uma enorme quantidade de tempo pensando nesse cara durante sua vida acordada.

No que diz respeito à interpretação do sonho, Torres-Mackie disse ao meio de comunicação: “O contexto do sonho pode te dar pistas mais específicas sobre o que significa sonhar com essa pessoa”.

"“Foi romântico, violento ou de outra natureza?”, perguntou. “Muitas vezes, a natureza desse contexto pode estar relacionada a pensamentos ou sentimentos não resolvidos sobre essa pessoa”."

ANÚNCIO

Por isso, de acordo com a doutora Lauren Kerwin ao meio, se você sonha em beijar ou abraçar alguém específico "pode ser que você se sinta atraído por essa pessoa, ou talvez costumava se sentir atraído por ela".

"A psicóloga estudada na Universidade de Harvard acrescentou à publicação: “É possível que estejas a sentir saudades de alguém em particular, mesmo que não seja especificamente a personagem do teu sonho”."

No entanto, Torres-Mackie enfatizou que, embora analisar um sonho possa ser atraente, é completamente "impossível fazê-lo com uma precisão de 100%".

“Os sonhos são uma experiência altamente individualizada e podem transmitir uma grande quantidade de emoções”, apontou. Além disso, fez uma observação sobre nossa mente adormecida e desperta.

“Se você está preocupado por ter sonhado algo e por isso deve se sentir assim na vida real, fique tranquilo: sua mente onírica e sua mente desperta são dois sistemas operacionais completamente diferentes”, concluiu.