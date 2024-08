Unhas de flores 3D: como exibir um relevo bonito e sofisticado para todas as idades

A manicure evoluiu ao longo dos anos e uma das tendências que tem ganhado popularidade é a aplicação de unhas com relevo 3D de flores. Esta abordagem não só adiciona um toque artístico às unhas, mas também permite criar designs elegantes e sofisticados, ideais para qualquer idade.

As especialistas afirmam que são feitas com uma ferramenta de modelagem e gel, formando pétalas na forma desejada. A forma é dada enquanto está úmida para obter volume e depois os detalhes são adicionados com um pincel fino e um toque de cor no centro. Ao terminar o design, aplica-se um top coat para proteger o trabalho e proporcionar um brilho radiante.

Unhas de flores 3D elegantes 2024

Unhas com flores em tons pastel

Esta opção é perfeita para quem prefere um estilo suave e romântico. Comece aplicando um esmalte de base em um tom nude ou pastel. Uma vez seco, use um pincel pequeno e acrílico de várias cores claras (rosas, lilases ou branco) para criar pequenas flores. Adicione um pouco de gel para construção ou acrílico para dar relevo às flores. Por fim, aplique um brilho para selar o design e dar um acabamento brilhante.

Unhas combinadas

Para um visual mais artístico, flores combinadas com outras técnicas, como francesas, são uma opção encantadora. Aplique uma base branca ou nude e, para as flores 3D, misture um pouco de acrílico em cores vibrantes e forme as flores em relevo com um punção ou uma ferramenta de modelagem. Em seguida, adicione glitter, ombré ou francesinhas para criar um estilo original.

Com a silhueta

Uma opção mais sofisticada é usar gel para criar apenas a silhueta da flor, completa ou pela metade, para uma imagem mais minimalista e sofisticada. Comece com uma base de esmalte e crie flores em 3D com acrílico branco ou prateado. As flores devem ter pétalas finas e delicadas, criando um contraste elegante. Para finalizar, adicione esmaltes holográficos ou um pouco de brilho para realçar.