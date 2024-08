Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 9 a 11 de agosto de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Sagitário

Momento de sentimentos puros e intensos. O amor virá para ficar e as amizades verdadeiras estarão presentes.

Prepare-se para grandes mudanças em seu ambiente de trabalho ou novas oportunidades. Coloque a mão na massa para abrir portas.

Sucesso em tudo relacionado a questões legais, então é hora de fechar ciclos e começar uma nova vida de prosperidade.

Coma melhor e leve uma vida mais saudável para evitar problemas. Os solteiros podem encontrar o amor em uma pessoa de personalidade intensa.

Capricórnio

Você terá a oportunidade de começar de novo e planejar desde já o futuro é a melhor saída. Apenas não se envolva mais em traições ou amizades falsas.

Um amor do passado pode retornar à sua vida e isso só funcionará se a pessoa e você se comprometerem com a mudança.

Chance de começar a economizar para algo importante. Um novo negócio ou ideias positivas. Deixe as coisas fluírem para alcançar o sucesso e não seja explosivo em suas reações para não machucar pessoas queridas ou passar uma má impressão.

Aquário

Se as energias estão turbulentas e intensas, é preciso ter mais força do que nunca para superar todas as adversidades que surgirem.

Uma mudança no trabalho ou reconhecimento; é hora de tentar receber os frutos do seu trabalho duro.

Uma poderosa intuição o ajuda a receber repostas e atrair conquistas. No amor você passará por alguns momentos de indecisão, pense muito bem antes definir um caminho. Conselhos importantes chegam em sua vida.

Os solteiros serão muito compatíveis com um amor, apenas precisam ter cuidado para não se envolver com pessoas que já estão comprometidas.

Peixes

Coloque mais esforço em seus objetivos e não se deixe abater nas tentativas. Cuide de problemas de infecção na garganta e tente parar de fumar se for necessário.

Você começa uma nova rotina e pode pensar em mudar o estilo de vida; isso será muito positivo para a autoestima.

No amor, existe a chance de chegar alguém que será muito compatível. Você decide começar a economizar e paga uma dívida. Viagens podem ser marcadas. Você vai enfrentar problemas de fofoca com um grupo de pessoas.