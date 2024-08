Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 9 a 11 de agosto de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Este é o momento perfeito para ultrapassar obstáculos e ir rumo ao sucesso em tudo que você deseja. Mentalize que tudo de ruim é retirado do seu caminho e não volte a cair em relacionamentos tóxicos.

Não procure mais o amor, deixe-o vir sozinho e mantenha sua energia aberta para receber quando chegar a hora. Você terá sorte em um assunto profissional ou de negócio; sempre tenha a iniciativa.

Cuide do joelho ou das pernas e não se exceda nos exercícios. Algo irá par ao conserto. Viagem ou passeio.

Virgem

Mudanças positivas se anunciam em seu caminho, seja em assuntos profissionais ou pessoais. É hora de investir em si mesmo e mentalizar que essa fase será de sucesso.

Você recebe um presente. Chance de encontrar um novo amor. Um convite para viajar pode chegar. Estudos e cursos.

Apenas tenha cuidado para não entrar em conflitos ou ciúmes com seu parceiro; é hora falar sobre as coisas com maturidade e não ser explosivo.

Libra

A felicidade chega em todos os sentidos. Apenas retire da sua vida e mente todos os ressentimentos e energias negativas que o cercaram.

Decisões sobre o trabalho e negócios. Uma porta importante se abrindo. Convites e reuniões sociais com pessoas que podem ser muito positivas.

Você decide fazer um curso que o ajudará no futuro. Apenas tenha cuidado para não se envolver em um amor proibido ou triângulo amoroso, pois isso trará apenas complicações. Renove as energias.

Escorpião

Chega uma fase de mudanças importantes e esforços. Novas propostas. Você receberá dinheiro que não esperava, mas ser prudente.

É hora de mudar seus hábitos e melhorar sua saúde. Proteja-se do Sol. Uma pessoa pode declarar seus sentimentos.

Leia muito bem um contrato antes de assiná-lo e recorra a conselhos se sentir inseguro. Você recebe um convite ou planeja uma viagem.