As revelações desta sexta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta sexta-feira, 9 de agosto, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

A sua carta do horóscopo do tarot é “O Mágico”, que o convida a deixar o passado para trás e construir um futuro melhor, livrar-se de relacionamentos tóxicos e amizades interessadas.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Sua carta do horóscopo do tarot é “A Estrela”, que anuncia triunfos inesperados e a chegada de um novo amor compatível muito em breve.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Sua carta de tarot é “O Sol”, o que indica um período de grande abundância econômica entrando em sua vida.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Nesta sexta-feira, sua carta do horóscopo do tarot é “A Força”, que o convida a não se render e a confiar no seu interior.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Sua carta do horóscopo do tarot é a “Morte”, que indica renascimento e grandes mudanças positivas. Você deve ter sorte em jogos e comemorará com uma possível viagem com amigos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A sua carta do horóscopo do tarot é o “Ás de Paus”, que prevê um período cheio de oportunidades e crescimento econômico.

Com informações do site AS.com