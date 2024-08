5 truques simples para remover manchas brancas de desodorante da roupa e fazê-la parecer nova

Se quiser remover as manchas brancas deixadas pelo desodorante, siga estes truques

Usar desodorante tem suas desvantagens para as roupas, pois muitas vezes deixa manchas brancas que fazem com que as roupas pareçam em mau estado.

Isso tira a elegância e faz com que a roupa pareça velha, então você não pode continuar usando, ou assim você pensa, pois existem vários truques para consertar, e não é molhando ou lavando.

5 truques simples para remover as manchas brancas de desodorante das roupas e fazê-las parecer novas

Esfregar com um tecido jeans

Se a sua camiseta, top, body, ou qualquer peça de roupa que estiver usando ficou manchada de desodorante, um grande truque e um dos mais simples é esfregar com um tecido de jeans.

Tão simples quanto isso, você não deve umedecer a calça jeans ou a blusa manchada, apenas esfregue o tecido jeans no local e verá como a mancha sairá.

Use vinagre

Outra dica para remover manchas brancas de desodorante da sua roupa é usar vinagre e sua roupa ficará como nova.

Apenas tens de aquecer água numa panela grande e adicionar vinagre, misturar bem, com um copo aplicar a mistura nas manchas e deixar atuar durante algumas horas e está pronto, depois é só lavar e verás os ótimos resultados.

Aplicar limão

Você também pode remover essas manchas da sua roupa com limões e é muito simples, basta cortar um limão ao meio e espremê-lo na mancha.

Deixe agir por cerca de 10 minutos para que faça efeito e depois lave com água quente e pronto, terá uma peça como nova e livre de manchas.

Com álcool

Também pode usar álcool para remover as manchas brancas deixadas pelo desodorante na roupa, devido às suas propriedades antissépticas.

O truque é muito simples, basta aplicar um pouco de álcool no local da mancha e deixar agir por alguns minutos até que você não note mais a mancha, e pronto, ficará como nova.

Use aspirina

Outro ótimo truque e simples é usar duas aspirinas para eliminar aquelas manchas irritantes brancas deixadas pelo desodorante.

Dissolva dois comprimidos de aspirina em meio copo de água e aplique nas manchas, deixando agir por algumas horas. Em seguida, lave a peça com detergente e esfregue com uma escova. Pronto.