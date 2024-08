5 maneiras de usar uma camisa listrada e não parecer antiquada: aproveite sua versatilidade

(Your Aesthetics/Pinterest)

Estos looks son elegantes y modernos a la vez

A camisa listrada é uma peça clássica que nunca sai de moda. Sua versatilidade a torna uma opção ideal para diversas ocasiões, desde um dia no escritório até um encontro casual com amigos, mas para evitar vesti-la de forma aborrecida e repetitiva, é crucial saber como combiná-la adequadamente.

ANÚNCIO

Formas de usar uma camisa listrada

Com um blazer

Uma das formas mais eficazes de elevar uma camisa listrada é combiná-la com um blazer bem ajustado. Opte por um blazer em uma cor sólida que complemente as tonalidades da camisa. Essa combinação funciona perfeitamente para situações profissionais e jantares formais, adicionando um toque sofisticado sem sacrificar o conforto.

Num estilo de layering

Na moda, quando dizemos ‘layering’, estamos nos referindo à sobreposição, que é uma técnica que pode dar um toque moderno ao seu visual. Use sua camisa listrada sobre uma camiseta básica de cor neutra e deixe a parte de baixo ligeiramente desabotoada. Este visual casual e descontraído é perfeito para um dia de fim de semana. Combine com jeans e tênis, se desejar.

Com calças de cintura alta

A combinação de listras com calças de cintura alta é uma forte aliada da moda contemporânea. Ao misturar esses dois designs, é fundamental manter um equilíbrio na paleta de cores. Se a sua camisa tem listras finas, opte por calças sóbrias. Este visual é ideal para quem quer se destacar em uma reunião ou evento social.

Amarrada à cintura

Outra maneira moderna e fresca de usar uma camisa listrada é amarrando-a na cintura. Isso não apenas adiciona um elemento divertido ao seu visual, mas também é útil para definir a silhueta. Você pode usar uma camiseta básica preta ou branca e, por cima dela, amarrar sua camisa listrada.

Em um conjunto de duas peças

Se estiver procurando por uma opção mais arriscada, considere usar uma camisa listrada em um conjunto de duas peças, onde a peça de cima e a de baixo tenham o mesmo padrão. A chave aqui está em variar as direções das listras. Por exemplo, uma camisa com listras verticais combinada com uma saia de listras horizontais, algo certamente ousado.