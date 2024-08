Horóscopo de hoje para mudanças bem-sucedidas na Lua Nova nesta quinta-feira, 8 de agosto

Áries

Tente controlar o seu temperamento porque você está atraindo desavenças e atrasos na sua vida, afastando-se das boas vibrações necessárias para avançar. No amor, há alguém interessado em se aproximar porque gosta de você, mas o seu stress e atitude negativa estão bloqueando essa possibilidade.

ANÚNCIO

Touro

Aproveite esta nova oportunidade que você tem pela frente para fazer uma mudança em sua vida profissional. Você tem elementos importantes a seu favor, como inteligência, ímpeto e determinação para se destacar. No amor, você precisa de tempo para resolver alguns problemas com a família e deve fazê-lo em breve para a sua estabilidade emocional.

Gêmeos

A sua vida profissional vai mudar se você se mover com prudência e tomar decisões acertadas. Planeje cada passo que vai dar para que tudo corra bem. No amor, deixe as discussões com o seu parceiro, em vez disso, agradeça o apoio que ele tem dado nestes momentos em que você se sente emocionalmente vulnerável.

Câncer

Foi uma semana de muito progresso, além da proposta de um novo cargo que ajudará a melhorar suas finanças. No amor, não dependa do que seu parceiro decide, tome a iniciativa e busque a fórmula para resolver as diferenças. A reconciliação te leva à paixão.

Leão

Você precisa promover o diálogo em sua equipe de trabalho para que as estratégias possam funcionar e assim aproveitar melhor as finanças. No amor, você precisa deixar os ciúmes de lado, lembre-se de que um relacionamento não é uma corrida de velocidade, mas de resistência.

Virgem

Você está no melhor momento para investir e impulsionar os negócios, mas deve ter muito cuidado com os gastos. Se a economia está melhorando, não se exceda. No amor, você está prestes a conhecer alguém que pode mudar sua vida. Portanto, arrume-se, pois os astros estão ao seu lado nesta aventura.

Libra

As coisas estão indo muito bem no campo profissional, então aproveite para propor novas estratégias, fazer crescer os negócios e melhorar a economia. No amor, a sinceridade e o respeito são as armas mais poderosas para que um relacionamento de casal vá muito bem. A decisão está em suas mãos.

ANÚNCIO

Escorpião

A paciência e a tolerância serão as armas infalíveis para superar os problemas que você está enfrentando no trabalho e que estão te deixando estressada, o que pode afetar sua saúde. No amor, alguém que vem de longe te surpreende confessando seu amor por você e propondo que você vá para outras terras com ele. Este relacionamento promete.

Sagitário

As coisas estão indo muito bem. Os negócios estão fluindo e sua economia está se recuperando rapidamente. Aproveite essa boa fase e economize para o futuro. No amor, você precisa buscar equilíbrio em seu relacionamento. Seu parceiro está procurando por seu apoio, deixe de lado o mau humor e ajude-o.

Capricórnio

Às vezes é necessário dar um basta aos abusos dos superiores. Não permita que, por essas circunstâncias passageiras, o ambiente de trabalho seja prejudicado. No amor, você ajudará um amigo a resolver um problema, podendo contribuir com boas ideias para que ele siga em frente.

Aquário

Deixe de lado os gastos excessivos e concentre-se em economizar para realizar o sonho que deseja. Você está passando por um momento difícil no trabalho, mas é uma situação temporária que logo será resolvida. No amor, não permita que a família se intrometa em seu relacionamento amoroso. Busque harmonia e paz entre todos.

Peixes

Você precisa ser flexível, pois seu caráter pode gerar ressentimentos e não é o momento agora que o negócio começa a decolar. No amor, você conhecerá alguém com quem terá uma química especial e pode acabar ocupando um lugar em seu coração. Aproveite esse momento que a vida lhe oferece.