Perfumes da Hinode perfeitos para presentear o seu pai

Com o Dia dos Pais chegando, que tal surpreender quem você ama com um novo perfume para a coleção? Contudo, por ser uma data tão especial, seu pai ou a sua principal figura paterna merece uma fragrância diferente e agradável, que combine com sua personalidade, não é mesmo?

Por isso, os perfumes citados nesta lista podem ser uma ótima opção. Além de qualidade, estes aromas da marca Hinode possuem um bom custo-benefício. Sem dúvidas o seu pai irá amar! Confira os perumes da Hinode perfeitos para presentear o seu pai.

Empire Icon

Um dos mais recentes lançamentos de Hinode, Empire Icon é o primeiro deo parfum da empresa, ideal para os pais mais sérios e que costumam utilizar terno e gravata. Possui uma saída levemente adocicada, evoluindo para toques esfumaçados. Por isso, homens mais maduros costumam utilizar este tipo de aroma.

Segundo o site, traz em suas notas de topo Grapefruit, Black Pepper, Elemi e Canela, acompanhadas de Gengibre, Noz Moscada, Flor de Laranjeira e Lavanda no coração e no fundo Labdanum, Cedro, Clearwood e Guaiacwood.

Inebriante

Outro perfume elegante, porém partindo para um lado mais sedutor. Diferente da fragrância anterior, possui notas mais cítricas, o que também pode ser mais agradável para aqueles pais que não curtem fragrâncias tão fortes.

Topo: Limão Siciliano, Maçã Crocante e Bambu. Corpo: Lavanda, Couro da Toscana e Acorde Marinho e fundo: Sândalo Indiano, Âmbar Negro e Papiro da Indonésia.

GL Embaixador

Para aquele pai clássico, que ama uma fragrância amadeirada. Perfeita para eventos noturnos, principalmente festas. Sua composição é bem encorpada, com diversos acordes, fazendo com que este perfume seja um dos mais completos desta lista.

Cravo, Violeta, Limão Oil Itália Orpur™, Maçã, Abacaxi e Capim-Limão Oil estão presentes nas notas de topo, que acompanham as notas de corpo em Caramelo, Canela, Frutas cristalizadas, Lavandin Grosso Oil França Orpur™ e Dihydromyrcenol e finaliza com um fundo de Camurça, Baunilha, Guaiacwood Oil Paraguai, Vetiver Oil Haiti Orpur™, Ambrofix, mbar Extreme, Cedro Virgínia Oil USA Orpur™, Fava Tonka e Cashmeran.

Vibez!

Ideal para um pai totalmente jovem e antenado, que por muitas vezes parece até mesmo aquele amigo mais velho, que topa qualquer coisa! é o perfume de melhor custo-benefício da lista e traz notas adocicadas e frutadas.

Topo: Abacaxi, Anis e Cravo. Corpo: Lavanda, Flor de Laranjeira e Pêssego e notas de fundo: Vetiver, Âmbar e Couro.