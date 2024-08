Horóscopo de hoje para encontrar ferramentas e avançar nesta quarta-feira, 7 de agosto

Áries

Você colocou todo o seu esforço no seu trabalho após muitos erros e hoje está no limiar do sucesso. No entanto, você permanece cautelosa para que nada nem ninguém prejudique esse processo. No amor, você deve confiar que seu parceiro não está passando por nada de errado, ele apenas precisa de espaço e seu apoio incondicional.

Touro

Existe uma crise que você precisa resolver e isso está fazendo com que os seus objetivos se atrasem. Concentre-se no que é importante para conseguir superar e alcançar todas as metas. Você é do tamanho do desafio que te colocarem. No amor, você terá um encontro que será perturbado por um comentário negativo. Não ligue para o que dizem e viva a sua vida.

Gêmeos

Analise várias propostas de trabalho que você tem para tomar a decisão correta. Pense bem em cada passo que você vai dar. No amor, você está perto de uma pessoa que você gosta e está frustrada porque não sabe como dizer o que sente. A única maneira de resolver isso é ser você quem dê o primeiro passo.

Câncer

O trabalho está te sobrecarregando e você não sabe por onde começar. Organize suas ideias, dê prioridade ao que acredita que fará você avançar e coloque em prática as estratégias que tem em mente. No amor, será um dia muito especial para passar um momento agradável, íntimo e muito sensual com seu parceiro(a). Não perca essa oportunidade.

Leão

Você está sob muita pressão, mas o mais importante é confiar em sua capacidade de resolver qualquer coisa. Mantenha uma mente positiva e tudo dará certo. Continue se esforçando por mais alguns dias e tudo fluirá. No amor, você está sedutora e quer ser o centro das atenções, mas seu parceiro não gosta disso. Portanto, é hora de conversar e chegar a acordos.

Virgem

Preste menos atenção ao terreno e faça uma revisão emocional para poder se conectar com aqueles com quem trabalha em equipe para tomar decisões. No amor, a harmonia retornará ao relacionamento que está passando por momentos muito difíceis. Se superarem isso, resolverão o que vier pela frente.

Libra

Você está prestes a dar um passo importante em sua busca pelo equilíbrio econômico. Você precisa refletir e entender que não pode alcançar algo se não lutar por isso. No amor, há alguém que quer te dizer algo e você se fecha. Deixe fluir, deixe falar e confesse tudo o que sente por você. Apenas ouça.

Escorpião

Você está passando por um momento econômico difícil, mas terá a ajuda necessária para superar essa situação, se sentir acompanhada para alcançar a solução e sair vitoriosa de qualquer situação. No amor, o seu parceiro tem uma surpresa para você, não estrague com a sua atitude negativa.

Sagitário

Os seus negócios estão prosperando e em ordem, mas você está super estressada. Desfrute um pouco dos frutos que esse projeto está gerando. No amor, não há lugar para terceiras pessoas numa relação, por isso não permita que a sua família ou uma amiga próxima se intrometam nos problemas com o seu parceiro.

Capricórnio

Você tem muitas coisas para resolver no seu trabalho, então pare de evitar os problemas e encare-os para seguir em frente. Planeje e dê prioridade ao que considera que lhe trará paz. No amor, você está inquieta com as atitudes do seu parceiro, busque conversar e resolver o que os está afastando.

Aquário

As diferenças com aqueles ao seu redor devem ser resolvidas e a melhor maneira é comunicando as diferenças. A força e a coragem são os elementos para sair bem de qualquer situação. No amor, você se reencontrará com alguém e terão um momento muito agradável. Pode surgir uma química que os leve a ter um relacionamento. Aproveite.

Peixes

Há muita desconfiança em sua equipe e você é a pessoa encarregada de fazer com que isso mude. Trabalhe para melhorar o clima de trabalho e assuma a liderança com a paciência e tolerância necessárias. No amor, há alguém que gosta de você e quer se aproximar, mas você não permite. Deixe que ele faça isso, você não perde nada ao aceitar um convite.