As ‘Perseidas’ (chuva de meteoros) vão dominar agosto e trazer boa sorte para todo o horóscopo

As 'Perseidas' atingirão o seu pico em 11 e 12 de agosto. São uma das chuvas de estrelas mais esperadas do ano

Áries

De 21 de março a 19 de abril

ANÚNCIO

Os problemas relacionados com o trabalho serão resolvidos gradualmente e o ambiente voltará a ser agradável, o que permitirá que a sua criatividade floresça e alcance os melhores resultados, impressionando os seus superiores.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Finalmente chegou o momento de descansar, planeie e organize muito bem este merecido tempo para si. Não o use para se dedicar à casa, pois agora é o seu corpo que precisa de muita atenção. Ouça-o para que não entre em colapso e tudo se complique.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Haverá um encontro com alguém muito especial que você não vê há muito tempo. Será algo muito benéfico para a alma. Vocês retomarão aquela relação que foi pausada pelas circunstâncias da vida. Não haverá mais lágrimas de nostalgia.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

ANÚNCIO

Muitas pessoas ficarão surpresas com as ações que você está implementando há algum tempo, pois começou a estabelecer limites. Portanto, esses comportamentos dos outros são um indicativo de que você está no caminho certo, que não vão mais te enganar.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Uma oportunidade surgirá para começar uma nova vida em novos horizontes. Será necessário que você renuncie a tudo que conhece até agora. É algo que você precisa pensar bem, pois é uma alternativa com prazo de validade. Você está com medo, mas o futuro parece muito melhor.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Haverá um grande problema que te fará refletir. Mudará para melhor e a sorte te sorrirá de uma maneira que menos espera. Deve estar atenta aos sinais do cosmos para que possa aproveitá-los e melhorar muitos aspectos da sua vida, como o profissional.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você terá que se separar de uma certa quantia de dinheiro, que inicialmente ‘vai doer’, mas com isso vêm boas notícias. Encare isso como uma oferenda ao universo. Você precisa ser um pouco paciente, pois verá como as coisas mudarão gradualmente.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Não reprima mais suas emoções, você deve deixar fluir o que sente e se aventurar a comunicar isso às pessoas que te interessam, especialmente se você gosta de algum rapaz. Talvez esteja perdendo a oportunidade da sua vida por ficar calada.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Vão te dar uma oportunidade para fechar uma venda, um investimento que te trará um bom dividendo, o que permitirá resolver alguns problemas financeiros que você vem arrastando há alguns meses. Você estará mais tranquila.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Este é o momento perfeito para rever as fraquezas que você tenha e trabalhar nelas para que possa alcançar um objetivo relacionado a negócios ou empreendimentos. Será necessário que você aposte mais em você e que também confie em outros que acreditam no seu potencial.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Finalmente, você se sentirá ouvida, compreendida. Uma boa amiga será aquela que prestará atenção em tudo o que você tem a dizer e a guiará no novo caminho que começará a percorrer, trazendo-lhe muita tranquilidade. Você perceberá que tudo faz parte de um ciclo.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Será o mês perfeito para você mostrar seu lado mais sexy e sensual. Você vai brilhar sem muito esforço e ficará visível para aquele cara que você deseja ter em sua vida. Se você tem um parceiro, então a paixão não faltará e haverá maior entendimento com a sua ‘metade da laranja’.