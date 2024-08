Ritual de abudancia da vovó para que nunca falte dinheiro em sua casa

Se o que procura é gerar prosperidade económica e nunca faltar dinheiro em casa, é aconselhável seguir este ritual prático que o ajudará a atingir este objetivo.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, este conselho espiritual é ideal para quem não está em boa situação financeira e precisa pedir dinheiro para começar a fluir dentro de casa. Os materiais necessários são:

Uma imagem de Santo Expedito

Um copo ou cristal

uma vela verde

Uma xícara com um punhado de grãos de café

Ramos de alecrim ou manjericão

Noz-moscada em pó

Planta de bambu (opcional)

Depois de selecionados os materiais, siga este passo a passo:

Cole a vela verde no centro do copo ou cristal. Adicione os grãos de café e coloque por cima os ramos de alecrim ou manjericão. Polvilhe com noz-moscada.

Agora é a hora de acender a vela diante da imagem de São Expedito para iniciar a oração.

Rezar a seguinte oração: “Santo Expedito, peço a tua mediação diante de Deus Todo-Poderoso para que me traga sempre desenvolvimento, sorte e que nunca me falte dinheiro”.

Se você tem um bambu, deve colocá-lo na porta de entrada de sua casa. Esta espécie não deve faltar em casa, pois segundo o feng shui atrai abundância, fortuna e saúde, ativa energias estagnadas e aumenta o fluxo de energia positiva.

Aidnda de acordo com as informações, o ideal é fazer esse ritual para atrair dinheiro e abundância no primeiro dia do ano, no primeiro dia do mês ou no primeiro dia da semana. No entanto, também pode ser feito em qualquer outro dia.

Com informações do site Minuto Neuquen