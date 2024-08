Horóscopo de hoje e as vibrações de Mercúrio retrógrado para avançar nesta terça-feira, 6 de agosto

Áries

Estão chegando mudanças importantes no plano de trabalho, com boas perspectivas. Você tem a responsabilidade de um novo projeto no qual deve se esforçar para que seja bem-sucedido. No amor, não se envolva em problemas por ciúmes, seja o garante da harmonia e da paz em seu relacionamento.

Touro

É hora de refletir e buscar o impulso e a motivação para seguir em frente. As energias fluem se você mudar de atitude. No amor, não tente mudar seu parceiro, você o conheceu assim e há momentos em que é preciso ceder para lidar com as diferenças.

Gêmeos

Vão propor mudanças que você deve pensar e analisar muito bem. Não é o momento, às vezes é preferível esperar um pouco mais para tomar melhores decisões. No amor, as diferenças são discutidas e resolvidas, então procure seu parceiro e promova a reconciliação.

Câncer

Chegou a hora de começar este projeto, mas não desespere se os resultados estiverem chegando muito lentamente. Chegará um momento em que tudo fluirá e verá que a espera valeu a pena. No amor, cuide do seu relacionamento, deixe de lado os ciúmes e impulsividades para não afastar a pessoa que ama da sua vida.

Leão

Ouça os conselhos de quem tem mais experiência para propor melhores estratégias e avançar. Todo mundo precisa de um empurrão, então aceite. No amor, alguém quer algo com você, mas não sabe como fazer. Abra-se para a possibilidade deste novo relacionamento.

Virgem

Não deixe o trabalho se acumular, pois você pode se arrepender. Organize-se e planeje melhor as estratégias para sair bem da situação. No amor, defina seu relacionamento, mas faça isso com delicadeza para que ambos não percam tempo se as diferenças forem irreconciliáveis.

Libra

Muitos problemas surgiram no campo profissional, mas em breve as águas vão se acalmar e chegará o momento de propor novos projetos e começar com tudo. No amor, procure resolver as diferenças familiares que existem com seu parceiro. Será saudável para ambos.

Escorpião

Avalie muito bem os passos que você vai dar no plano profissional, porque tudo está muito instável e às vezes é melhor esperar por novas oportunidades. No amor, aproveite esta fase da sua vida como um presente para desfrutar de suas amizades e sua família. Acalme-se um pouco.

Sagitário

Deixa de te preocupar com os outros e concentra-te no que tens de fazer para melhorar, pois estás a perder oportunidades valiosas. No amor, como és uma alma livre, estás a desfrutar de cada encontro, mas chegará o momento em que vais querer estabilizar-te e haverá alguém que quer algo mais, por isso não deixes passar essa oportunidade.

Capricórnio

O estresse e a impaciência não te deixam avançar e você toma decisões com impulsividade. Calma e paciência, este é um momento que você deve reservar para a reflexão. No amor, você não suporta os ciúmes do seu parceiro e estão chegando a tal extremo que prefere tomar a decisão de deixá-lo.

Aquário

As respostas que você estava esperando chegaram. A oportunidade está ao virar da esquina e agora só falta tomar a decisão e fazer a mudança que tanto espera. No amor, não permita que a desconfiança invada sua relação de casal. O respeito e o carinho devem ser as chaves para que perdure.

Peixes

Você tem uma proposta de emprego muito atraente que fará você hesitar entre ficar ou sair definitivamente. Tome a decisão, pois as perspectivas são as melhores. No amor, estão te convidando para sair em lugares novos com pessoas diferentes, então aproveite para mostrar sua simpatia e seu lado sedutor.