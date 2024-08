Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana de agosto

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana de agosto, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta ‘Temperança’ indica que você estará muito protegido esta semana, longe de pessoas más. Tenha cuidado no amor, as coisas nem sempre sairão do jeito que você deseja.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A Roda da Fortuna’ nos diz que é hora de estar no topo, de saber do que você é feito. Um novo carma está chegando para você. Não procure conflitos que não são seus.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta de ‘A Carruagem’ indica que você não deve parar, seguir em frente. Você é melancólico, mas não deixe que isso o impeça. Não se envolva em problemas no trabalho.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O ‘ÁS de Espadas’ nos diz que é hora de resolver todos os problemas. É necessário internalizar que tudo será solucionado. No campo profissinal, deve aparecer uma nova oportunidade de emprego.

Texto com informações do site AS.com