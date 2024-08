Descubra as previsões do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana de agosto

Confira aqui as revelações do tarot para está nova semana do mês de agosto, começando nesta segunda (05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta ‘A Estrela’ no tarot revela que será uma ótima semana, pois boas energias e boa sorte estão se unindo, você terá muitas surpresas. Também alerta que muitas pessoas tóxicas sairão da sua vida.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta do ‘O Sol’ revela que esta semana será de muito trabalho, falando em fechar contratos, ter mais abundância económica. Você precisa dar um passeio, para eliminar as más vibrações.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

A carta ‘O Diabo’ do tarot destaca que é importante ter cuidado com os inimigos ocultos, com a mágia e com as fofocas, com as pessoas que estão muito próximas de você. O dinheiro virá com facilidade e rapidez, porque você terá muita sorte.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta de ‘O Loco’ destaca que esta semana será de grandes desafios, mas também de conquistas. Você precisa se preparar mais. Não se desespere, a pessoa certa entrará em sua vida, um novo parceiro será visualizado para você.

Texto com informações do site AS.com