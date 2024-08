Por que um homem toca os lábios quando te vê? Ele poderia estar comunicando 3 coisas diferentes

Se você notou que um homem toca os lábios com a mão toda vez que te vê, enquanto conversam sobre algum assunto ou apenas na sua presença, é normal que você se pergunte o motivo dessa reação.

Embora possa parecer algo inofensivo e até mesmo pareça um gesto reflexivo, no campo do amor, esse comportamento tem um significado oculto e uma mensagem sobre seus pensamentos e sentimentos.

Queres saber o que significa quando um homem passa as mãos nos lábios ao te ver? Continue lendo para descobrir as possíveis razões por trás desse gesto, de acordo com Glamour.

O que significa um homem tocar os lábios ao te ver?

De acordo com a revista mencionada, especialistas em linguagem corporal apontam que tocar os lábios com as mãos é uma reação que ocorre de forma involuntária diante de um “estímulo agradável”.

Se trata de uma área erógena que dispara uma sensação satisfatória ao toque. No entanto, há muito mais por trás disso. A seguir, contamos três razões por trás do gesto.

Os nervos tomam conta dele quando está ao seu lado

Uma das razões pelas quais um homem pode tocar os lábios de forma impulsiva ao te ver é porque está nervoso. É possível que algo em sua aparência ou presença tenha deixado seus nervos abalados.

Claro, pode ser porque ele se sinta atraído por você e estar perto dispare essa reação nervosa, mas também pode ser motivado pelo fato de que você provavelmente o intimida por alguma razão.

Ele tem vontade de expressar algo, mas não tem coragem

Outro motivo pelo qual um homem coloca as mãos sobre os lábios ao te ver é porque talvez queira te dizer algo, mas não tem coragem. Então, de forma inconsciente, ele faz isso para se calar.

Neste caso, o gesto se destaca porque é o dedo indicador que ele coloca nervosamente sobre ambos os lábios. Talvez ele não consiga revelar seus sentimentos por você ou esteja escondendo algo mais.

Ele está muito atraído por você

A terceira razão pela qual um homem toca os lábios ao ver uma mulher é simplesmente porque ele gosta dela. Ele possivelmente está tentando disfarçar, mas esse gesto o trai completamente.

Neste cenário, o galã terá o olhar fixo na garota que o atrai e fará um delicado movimento com o polegar sobre o lábio inferior. Desta forma, ele demonstra que a considera atraente.