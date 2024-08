O que é o "stimming", a técnica que Pedro Pascal usa para acalmar sua ansiedade e que pode te servir

Pedro Pascal tem crescido rapidamente na indústria cinematográfica, tornando-se um dos atores latinos mais procurados do momento. Ele tem usado sua fama para aumentar a visibilidade da saúde mental, compartilhando sua própria experiência.

Com seu talento, carisma e atitude relaxada, o chileno consegue causar admiração entre seus fãs, com quem compartilhou um dos segredos que o ajudaram a lidar com problemas como a ansiedade.

As estrelas de Hollywood não escapam da ansiedade, nervosismo, depressão, pânico, e algumas dessas condições são vistas com mais frequência devido à exposição midiática em que estão envolvidos diariamente.

Pedro Pascal e sua técnica de estimulação para superar a ansiedade

José Pedro Balmaceda Pascal, como é seu verdadeiro nome, tem se encarregado de tornar sua ansiedade visível em diferentes eventos, como tapetes vermelhos, por isso são várias as vezes em que ele posou com uma mão no peito demonstrando que convive com ela.

Ficou demonstrado quando ele posou com sua colega de 'The Last of Us', Bella Ramsey, perguntou por que ele colocava a mão em seu diafragma e ele contou suas razões.

“Você sabe por que eu faço isso? É porque minha ansiedade está aqui, explicou.”

Uma das técnicas que tem ajudado o famoso a lidar com esses episódios tem sido com a ajuda do stimming, que consiste na autorregulação com movimentos corporais repetitivos, como balançar-se ou agitar as mãos, além de estimulação dos sentidos, como esfregar ou morder objetos.

"A ansiedade é algo com que convivo desde criança, então faz parte da minha química. Eu sei que preciso me colocar em situações de muito estresse para ser feliz. Quero dizer, dentro do razoável. Mas há um certo nível de ansiedade que me ajuda a fazer um bom trabalho", confessou em uma entrevista ao The Guardian.

Desta forma, o ator deixa claro que está ciente de sua ansiedade, a permite entrar e busca as ferramentas necessárias para superá-la.

Segundo o especialista em mindfulness, James Milford, o método de Pascal permite "reconhecer a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, apoiar-se nela".

“A mão sobre o coração é permitir a ansiedade, não vê-la como um inimigo a ser derrotado, e também é uma manifestação física de apoio. Pesquisas sobre esse tipo de gestos compassivos mostraram que podem estimular sentimentos de apoio, cuidado e resiliência”, explicou o especialista.