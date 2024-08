Vestido da vingança? JLo reaparece sem Ben Affleck e mostra o que ele ‘perdeu’ com um look sexy

Embora JLo e Ben Affleck não tenham confirmado sua separação, é um segredo aberto que existe um distanciamento entre eles. Recentemente, o casal comemorou seu segundo aniversário de casamento e foi flagrado em diferentes lugares pelos paparazzi, sem interações nas redes sociais. A mesma situação se repetiu no aniversário da artista em 24 de julho.

Nesse dia, a cantora e modelo completou 55 anos, e embora estivesse longe de seu marido, pode-se dizer que ela estava mais bonita do que nunca, como demonstrou com um selfie sexy de biquíni branco, exibindo suas curvas e deixando muitos sem fôlego.

A famosa exibiu suas curvas nas redes sociais em seu aniversário | Instagram (@jlo/Instagram)

JLo e o vestido da vingança com o qual ela exibiu sua beleza para Ben Affleck

Além disso, o Hola relatou que a intérprete de On the floor foi vista jantando sem a companhia de seu parceiro em Los Angeles, especificamente no restaurante Giorgio Baldi da cidade.

Para o encontro, JLo exibiu um sedutor vestido de malha, fazendo referência ao estilo boho-chic que impera no verão e que estava ajustado ao seu corpo. Com decote barco e mangas longas flare, a cantora completou o look com plataformas brancas para formar um visual monocromático maravilhoso que também revelava parte de seu peito, sem mostrar demais.

Não poderia faltar a sua maquiagem neutra, um penteado preso e bem arrumado, assim como sua bolsa Birkin da Hermès para dar o toque de sofisticação, luxo e elegância que a caracteriza.

"55 anos nunca pareceram tão bons"; "Está envelhecendo como um bom vinho"; "Você é impressionante"; "Ela parece simplesmente maravilhosa"; têm sido parte dos elogios que JLo recebeu recentemente em suas redes sociais."

Sabe-se que ela comemorou seu aniversário ao lado de amigos e familiares próximos em uma festa luxuosa no estilo Bridgerton, da qual também não houve sinais da presença de Ben Affleck.