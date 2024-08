Selena Gomez e Hailey Bieber mostram como usar unhas coloridas nesta estação sem perder a elegância

Ambas nos inspiram com suas decisões arriscadas e divertidas em suas manicures

Se há duas pessoas que são uma referência obrigatória quando se trata de unhas coloridas são Selena Gomez e Hailey Bieber, que impõem designs ousados, modernos e jovens para mulheres de todas as idades. Elas estão sempre atualizadas com as tendências e nos inspiram a sair da zona de conforto, especialmente nesta estação de 2024.

De acordo com especialistas em moda, as cores mais recomendadas para estes meses são dourado, prateado, vermelho, marrom, rosa perolado, nude, verde, magenta, rosa e laranja.

Como levar unhas coloridas no estilo de Selena Gomez e Hailey Bieber

Se procuramos inovação e ousadia, a manicure de Hailey Bieber é a solução. Por exemplo, a modelo não hesita em experimentar os estampados da temporada, nem mesmo combinando todos em um design maximalista arriscado que fará com que sua manicure seja como um acessório a mais do outfit.

Além disso, reinventa os esboços e acabamentos tradicionais para dar-lhes um toque mais chique, feminino e moderno. Por exemplo, unhas francesas com uma borda vermelha intensa, um dos tons que nunca sai de moda. Da mesma forma, agradecemos a ela por popularizar o efeito esmaltado, que dá um brilho muito bonito a qualquer manicure.

Um pouco menos ousada é Selena Gomez, que prefere ter as unhas coloridas, mas com bases lisas uniformes e sóbrias. No entanto, ela deixa espaço para a inovação e criatividade através de detalhes como o comprimento da manicure e o tipo de lixamento.

Se quiser misturar o melhor dos dois mundos, opte por uma base natural ou uma base rosa pálido ou bege transparente com pequenas flores por cima. Sele e desfrute de um visual leve e charmoso em suas unhas. Um bom truque é manter o desenho pequeno para não sobrecarregar as unhas e para que o visual não pareça pesado ou pouco sofisticado.