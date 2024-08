Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 2 a 4 de agosto de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Cuidado para não arrumar problemas no trabalho e na vida pessoal. A intensidade das emoções e das palavras podem jogar contra você.

Hora analisar o que vai dizer e resolver tudo que possa o estressar. Você recebe um convite. Cuida mais da saúde e dos hábitos, evitando principalmente o consumo de álcool em excesso.

Não procure aquele amor que foi embora, lembre-se que é melhor tentar conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo.

Virgem

Analisando fortes mudança no trabalho e negócios. Lembre-se que você está no melhor momento para crescer economicamente e deve traçar as rotas da melhor forma.

ANÚNCIO

Uma porta se abre e pode colocá-lo como líder. Você se sairá muito bem com os projetos que iniciar.

Atenção com dores de cabeça e enxaquecas. Procure manter uma boa alimentação e hábitos para se sentir melhor.

Um amor do passado pode ressurgir com problemas. Tente não dar importância e deixar isso no passado. Um novo pretendente também pode chegar em sua vida com boas intenções.

Libra

Serão dias de muita energia positiva e mudanças que podem surpreender. É hora de cura espiritual em sua vida, por isso não hesite mais em buscar a verdadeira paz interior.

A abundância e a solução para problemas que afligiam chegarão. Prepare-se para investir naquilo que é próspero.

Pare de imaginar problemas onde não existem, sua mente às vezes prega peças em você, então se você tiver alguma dúvida é melhor perguntar e não ficar mais carregando incertezas.

Crescimento e novas evoluções na vida profissional, aproveite e encare a oportunidade de se reinventar.

Escorpião

Um triunfo chegará e as energias positivas estarão ao seu lado. Algo que você deseja muito começará a fluir.

Problemas jurídicos serão resolvidos a seu favor. Negócios e novos projetos são realizados, trazendo prosperidade e maior lucro para a sua vida.

Um desejo pode se realizar. É hora de manter a alma em paz e refletir bastante, principalmente em assuntos amorosos. Alguém do passado tende a retornar.