5 destinos bonitos para viajar sozinha que são seguros para mulheres, recomendados por especialistas

Viajar em família, em casal ou com amigos é divertido, mas viajar sozinha é uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesma e se presentear, pois te dá a oportunidade de se conectar consigo mesma e viver momentos inesquecíveis.

Muitos podem pensar que é triste, mas não é, você pode criar as melhores lembranças, mas o que é realmente perigoso, infelizmente, é que as mulheres estão expostas a muito perigo em qualquer lugar do mundo, especialmente se estiverem sozinhas.

Embora não deva ser assim e não devêssemos ter que nos cuidar ou tomar precauções, mas sim poder viajar com liberdade e segurança, mas como não é assim, vamos te contar quais são os destinos do mundo mais bonitos e seguros para mulheres, recomendados por especialistas.

Singapura

Singapura é o país mais seguro da Ásia para as mulheres, de acordo com o Women's Danger Index, que classifica os países de acordo com o nível de segurança para as mulheres.

Além disso, é um país tranquilo, bonito, com muitos lugares turísticos que você pode visitar e onde pode se divertir, seja com atividades na natureza ou com sua arquitetura colonial e moderna.

Canadá

O Canadá é o país mais seguro da América do Norte e um dos melhores para que mulheres viajem sozinhas e tenham uma experiência incrível.

Este país é enorme e você pode visitar lugares lindos como Montreal, Vancouver ou Edmonton.

Islândia

A Islândia é um dos países mais pacíficos do mundo e um dos mais seguros para as mulheres viajarem sem perigos ou preocupações.

É ideal devido à sua bela natureza, com paisagens naturais únicas e bonitas, como rios, cachoeiras e até auroras boreais.

Suécia

Também pode viajar com segurança e confiança para a Suécia, onde existe igualdade de gênero e as mulheres são respeitadas, por isso pode sentir-se segura.

É um destino lindo para viajar e se conectar consigo mesma, com florestas exuberantes e lagos, ou também podes ver partes mais modernas e luxuosas, encontrarás de tudo.

Japão

O Japão também é um dos países mais seguros para mulheres e possui uma tecnologia avançada.

É um país limpo, organizado e moderno, onde você encontrará muita paz, distrações e diversão sem precisar estar acompanhada, e onde se sentirá segura.