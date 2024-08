Você se parece muito com seu parceiro fisicamente? Aqui estão 5 razões pelas quais isso acontece

Há muitas cosas que explicam porque algumas persoas se parecem com seus parceiros

Embora todos busquemos afinidade em um parceiro, algumas pessoas não se limitam apenas aos valores, projetos de vida e personalidade, mas também inconscientemente levam isso para o plano físico.

Por isso, embora não percebam, acabam compartilhando o resto de suas vidas com pessoas com as quais se parecem tanto que muitos chegam a se perguntar se não há um vínculo sanguíneo entre eles.

O fenômeno é mais comum do que muitos pensam, mas poucos parecem saber por que alguns indivíduos tendem a sair com pessoas semelhantes a eles. Sobre isso, há muitas explicações.

Por que alguns casais se parecem fisicamente demais?

No entanto, a seguir, apenas vamos te contar cinco das razões pelas quais alguns casais românticos parecem quase irmãos, segundo a doutora em psicologia Karen Wu na Psychology Today.

Por viés endogrupal

De acordo com a especialista, uma das razões óbvias pelas quais um casal geralmente se assemelha é devido aos sesgos, ou viés de endogrupo, ou seja, uma tendência, como a preferência por sair com pessoas da mesma raça.

Os estudos revelaram que a preferência por ter encontros apenas com pessoas da mesma raça é impulsionada pela aprovação social, atração física percebida e apreciações de semelhança, entre outros.

Por egoísmo implícito

No entanto, embora namorar pessoas da mesma raça aumente a possibilidade de um casal compartilhar traços semelhantes, não é suficiente para explicar por que algumas duplas parecem irmãos.

E há outro fator que joga a favor: o egoísmo implícito. As pesquisas têm comprovado que os humanos são atraídos por ‘formas’ de seus rostos a nível inconsciente.

Por familiaridade

Outra razão pela qual alguns casais se parecem muito fisicamente é porque há pessoas que preferem estabelecer relacionamentos com outras que se assemelham a elas devido ao ‘efeito de familiaridade’.

Ao sermos expostos repetidamente a um estímulo, desenvolvemos a tendência de gostar mais dele devido à “facilidade de processamento”. Segundo Wu, “fácil significa agradável” para o cérebro.

Pelos julgamentos sociais

Pesquisadores revelaram que indivíduos podem preferir se unir em casal com aqueles que se assemelham a eles porque possuem personalidades semelhantes devido ao julgamento que os outros fazem deles.

“Uma pessoa pode chegar a confirmar as expectativas que os outros têm dela (devido à sua aparência) através da profecia autorrealizável”, escreveu a professora assistente de Psicologia na CSU.

Pelo mimetismo

Alguns casais não se parecem de verdade até muito tempo depois. Pesquisadores compararam imagens de casais quando recém-casados e 25 anos depois.

Foi descoberto que os cônjuges se tornavam mais parecidos fisicamente com o tempo e que esse aumento de semelhança previa uma relação de maior qualidade do que outras.

A teoria é que os traços faciais podem convergir devido ao mimetismo empático; ou seja, por empatia mútua, os cônjuges têm ações que os levam a desenvolver musculatura facial semelhante.