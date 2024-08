Se você espera que te digam 'eu te amo', então nunca esteja em um relacionamento com esses homens do zodíaco

Quando você está em um relacionamento, ouvir a frase ‘eu te amo’ é muito importante e muitas vezes o tempo passa e não chega esse momento, é porque existem alguns homens do zodíaco que nunca a dizem.

ANÚNCIO

Para eles, não é importante dizer essa palavra, não importa se eles a sentem, ou se para você significa muito, então é melhor não esperá-la se você está saindo com alguém destes signos.

Os homens do zodíaco que nunca dizem ‘eu te amo’, não importa o quanto isso signifique para você

Gêmeos

Os homens de Gêmeos detestam dizer ‘eu te amo’ e para eles não significa nada, então nunca vão dizer isso para você.

Para eles, as ações valem mais do que as palavras, então eles podem demonstrar seu amor, mas não espere por essa palavra tão desejada e esperada por você.

Touro

Se você sair com um homem do signo de Touro, não espere que ele te diga essa frase, pois eles nunca se apaixonam 100% e acham isso ridículo.

ANÚNCIO

Eles não se entregam completamente e não sabem quando amam de verdade e quando estão apaixonados, então é melhor você se afastar deles.

Capricórnio

Não importa quantas vezes você diga a ele, um homem de capricórnio nunca vai te dizer ‘eu te amo’, pois para ele essa frase não tem importância.

Vocês podem estar anos juntos e ele te mostrará que te ama, mas nunca dirá isso, e se você ficar com ele, terá de se contentar com isso.

Escorpião

Não há homens mais sérios e pouco amorosos do que os de Escorpião, então eles também nunca te dirão que te amam.

Para eles, isso soa ‘ridículo’ e não tem importância alguma dizer isso, então não espere, mesmo que tenham muitos anos juntos.

Portanto, se o seu parceiro é de um desses signos do zodíaco, você tem apenas duas opções: resignar-se ao fato de que nunca ouvirá o tão esperado ‘eu te amo’, ou terminar com eles, pois não mudarão por você.