O que significam os sonhos em que você vê o rosto de um bebê? Aqui estão as possíveis interpretações

Sonhar com um bebê e ver seu rosto pode representar um novo começo |

Sonhar que se está esperando um bebê é uma experiência onírica bastante comum. Da mesma forma, ver o rosto adorável de um bebê em um sonho é outro dos sonhos mais frequentes a nível global, e pode acontecer tanto em homens como em mulheres.

ANÚNCIO

Em numerosas situações, pode simbolizar ter um filho ou o desejo de ter um, mas se não for o caso, pode ser inundado por perguntas sobre sua origem e significado ao recuperar a consciência.

Felizmente, há uma grande quantidade de especialistas em análise de sonhos que nos ajudam a compreender através de várias perspectivas por que experimentamos certos sonhos e que significados podem ter.

O que significa sonhar com um bebê e ver seu rosto?

A escritora e especialista em interpretação de sonhos, Lauri Quinn Loewenberg, disse à revista The Cut que os sonhos sobre bebês frequentemente simbolizam coisas que são concluídas com sucesso.

“Ao que me refiro? Refiro-me à realização de um objetivo e ao início de algo novo. Em termos gerais, os sonhos de bebês são um sinal realmente positivo que simboliza progresso ou evolução”, esclareceu.

“Seja algo que te afete diretamente ou um projeto em que esteja envolvido”, continuou. “É um sinal da sua mente interna que estabelece que esta nova entidade é fantástica, é o momento de se concentrar e cultivá-la”.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Unsplash

Você pode ter recentemente concluído seus estudos ou talvez tenha conseguido completar um trabalho no qual você tem se esforçado. "Até um relacionamento nascente pode se manifestar em seus sonhos como um bebê", indicou.

ANÚNCIO

Independentemente do que você tenha se dedicado, a analista indica que seu subconsciente está tentando comunicar que você precisa entender "seu potencial e a necessidade de nutri-lo e se concentrar nele para que possa crescer".

A especialista em tarô Victoria Arderius, em uma conversa com o jornal Clarín, afirmou que a “interpretação de um sonho em que aparece um bebê requer uma análise personalizada, baseada na percepção individual que o sonhador tem em relação a um bebê”.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Pexels

"Os bebês representam um novo começo. A origem da vida. Iniciativas que começam com intensa vitalidade e clareza de metas. E, dado que os bebês despertam o instinto materno e paterno, se quem sonha deseja ser pai ou mãe, sonhar com um bebê nos braços expressa esse desejo...", destacou.

Dessa forma, ambas concordam que o significado varia dependendo de como o bebê é apresentado. A seguir, oferecemos algumas interpretações para sonhos mais detalhados com bebês:

O bebê chora desconsoladamente

Se a criança não para de soluçar, Loewenberg indica que isso significa que "existe um fator recente em sua vida que requer sua atenção".

"Existe algum componente que requer nutrição (...). Portanto, questiona: esta novidade em minha existência, este trabalho recente, este projeto em gestação, este relacionamento emergente, esta inovação, em que área devo me concentrar mais?", sugeriu.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Pexels

O bebê está doente ou hospitalizado

De acordo com a especialista, se nos seus sonhos você vir um bebê com o rosto doente, isso indica que "algo novo em sua vida não está indo bem".

"Pode ser que você tenha iniciado um relacionamento em sua vida que não está fazendo bem, ou pode ser que tenha um projeto em andamento no qual investiu muito tempo e não parece que vá dar certo", explicou.

"O especialista apontou que seu subconsciente apresentará a imagem de um bebê doente para que você se motive a buscar maneiras de rejuvenescer seu projeto ou seu relacionamento."

Atualmente, o sonho de um bebê em um hospital pode representar que "há algo recente em sua vida que requer cura".

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Pexels

Você encontrou o bebê abandonado

Por outro lado, se você se deparar com um bebê abandonado, a especialista indicou ao The Cut que isso pode ser um sinal do seu subconsciente encorajando você a lembrar de uma tarefa ou atividade que você deixou pendente na vida real.

“Há a possibilidade de que você tenha uma ideia ou plano que tenha esquecido, talvez algo em que começou a investir há um ou dois anos, mas que abandonou e nunca retomou. Então, seu subconsciente está dizendo: Ei, lembra-se disso? Este foi o seu projeto durante um período. Vamos enfatizar isso novamente,” indicou.

O bebê tem todos os seus dentes

Outra fantasia comum é ver um bebê com todos os dentes. O significado desse sonho pode variar dependendo se a pessoa está grávida ou não.

Se está grávida e sonha em dar à luz um bebê que já tem todos os dentes, Loewenberg acredita que isso representa "seu desejo de finalmente ter esse bebê e poder interagir com ele".

"Os dentes nos sonhos estão relacionados com a comunicação. Se você tiver esse sonho e não estiver grávida ou tentando conceber, isso sugeriria que você desenvolveu um novo meio de comunicação com alguém...", refletiu-se.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Unsplash

O bebê não é seu ou você não o queria

Se no seu sonho você se encontra cuidando de um bebê que não é seu, Lauri Quinn sugere que é provável que você tenha assumido alguma responsabilidade que pertence a outra pessoa.

“Pode ser que você esteja tentando ajudar um amigo a iniciar seu projeto empresarial, ou talvez um colega tenha solicitado sua colaboração para o plano dele”, explica a escritora.

Por sua vez, Victoria Arderius, uma especialista em tarô, compartilhou sua opinião com o Clarín: “Se um homem sonha que está segurando um bebê que não é seu, isso poderia sugerir que ele está incerto sobre sua paternidade”.

"No entanto, nem todas as visões de um bebê de outro são negativas. Os pequenos nascem no mundo puros, inocentes, desprotegidos", acrescentou.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Pexels

"E experimentar o desejo de cuidar e proteger um bebê que não é nossa descendência poderia sugerir que para concretizar um desejo, é indispensável nutri-lo com a força da Imperatriz, que representa a figura materna próspera e carinhosa no Tarot", diz.

No caso de não ser do seu interesse, Loewenberg indica que "deveria focar sua atenção no processo mental: em que está confrontando agora que não solicitou abordar".

Além disso, recomenda-se questionar-se, “por que estou nesta situação, se não quero estar nesta situação?” com a intenção de identificar uma circunstância semelhante em sua existência diurna.

Ter filhos adultos que voltam a ser bebês

Finalmente, se tiver filhos mais velhos e sonhar que eles voltam a ser bebês, não há motivo para alarme. Lauri Quinn Loewenberg afirma que isso é bastante comum e, geralmente, é um sinal de que “ainda está mimando seus filhos”.

Sonhar com bebês pode ter vários significados | Pexels

É importante salientar que, de acordo com a psiquiatra Mariana Lagos em uma entrevista com o Clarín, a interpretação dos sonhos “é única e íntima em cada situação”, e ao mesmo tempo é afetada pelos pensamentos e subjetividade do tempo em que se vive.

Além disso, o site Healthline aponta: “Os sonhos dos bebês também podem ser totalmente aleatórios e não ter nenhum significado”.