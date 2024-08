Como saber se seu parceiro tem vergonha de você: 5 sinais que denunciam e é hora de terminar

Quando você está em um relacionamento, é justo receber o amor e o valor que você dá e merece, mas muitas vezes isso não acontece e seu parceiro sente vergonha de você, e você não percebe.

No entanto, existem maneiras de saber se isso é verdade, pois quando seu namorado sente vergonha de você e do relacionamento de vocês, ele tem comportamentos muito característicos e envia sinais muito claros.

Por isso, dizemos quais são essas ações que ele comete e esses sinais que ele dá para que você abra os olhos e perceba, e termine de uma vez por todas com esse homem que não te valoriza nem merece.

Como saber se seu parceiro tem vergonha de você: 3 sinais que o denunciam e é hora de terminar

Esconde você dos amigos dele

Quando o seu parceiro se envergonha de você, ele te esconde dos amigos e evita que você vá a lugares ou reuniões onde eles estarão.

E na verdade, se você os encontrar por acaso, tenta ignorá-los ou não cumprimentá-los para que não te vejam, ou para que você não os veja, então você deve estar atenta ao comportamento deles.

Evita sair contigo

Se um homem se envergonha de você, evita sair com você em lugares muito públicos e tenta fazer com que todos os encontros sejam em particular.

Se você o pressionar a sair e ele ceder, ele tentará ir para um lugar onde não haja muita gente ou onde saiba que não vai encontrar algum amigo ou familiar.

Não te apresenta à família dele

Outro sinal que o seu parceiro lhe dá para mostrar que se envergonha de você é não apresentá-la à sua família e inventar desculpas para não fazê-lo.

Não importa há quanto tempo estão juntos ou o quanto você implore, se ele evita que você fale com sua mãe, pai, irmãos, ou que os veja e saibam de você, é porque ele está envergonhado.

Não publica fotos suas nas redes sociais.

Se o seu parceiro não publica fotos com você nas redes sociais, não lhe dedica mensagens ou não tem nenhum gesto público com você por esse meio, provavelmente é porque ele tem vergonha de você.

Pode ser que seja um daqueles homens que não gostam de compartilhar muito nas redes sociais, mas pelo menos deveria postar uma foto contigo e se não o fizer é porque não quer.

Ele se comporta de forma fria e distante com as pessoas ao redor.

Outro sinal de que o seu parceiro se envergonha de você é se ele se comportar frio e distante quando estão com outras pessoas.

Se ele está te beijando ou abraçando e para quando alguém chega, mas volta a ser carinhoso quando essa pessoa vai embora, não há dúvidas de que ele tem vergonha de você.

Portanto, se o seu parceiro apresentar todos esses sinais, é melhor terminar com ele e esperar por um homem que te valorize, te respeite e te ame como você merece.