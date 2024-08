As mechas ‘shatush’ serão um sucesso: veja como usar no cabelo curto para uma mudança moderna e elegante

Por anos, a técnica de coloração de cabelo francesa ‘balayage’ tem sido uma das favoritas e mais solicitadas pelas mulheres ao redor do mundo. Essa técnica se destaca por adicionar luz ao rosto e até mesmo juventude, mostrando-se como uma alternativa perfeita para uma mudança benéfica para qualquer idade.

O seu sucesso foi tal que não houve uma única técnica que pudesse destroná-la, pelo menos até o final de 2023, quando os especialistas em coloração previram o sucesso das mechas 'shatush' que, embora possam ser confundidas com o famoso 'balayage', possuem uma essência própria que as tornou as grandes vencedoras deste ano.

Uma mudança em nosso visual sempre é uma decisão difícil de tomar e se você ainda não está decidida a mudar a cor do seu cabelo, talvez começar com leves reflexos de luz possa ser a alternativa perfeita, e acredite, às vezes essas ‘sutilezas’ são as que mais chamam a atenção, então, se você está pronta para dar o próximo passo, aqui te ensinamos o que são as famosas mechas ‘shatush’.

Eva Longoria Pinterest (Pinterest)

O que são as mechas shatush?

As mechas 'shatush' são a alternativa perfeita para quem não quer uma mudança dramática no seu cabelo, pelo contrário, são suaves e sutis, mas suficientemente visíveis para te fazer parecer diferente aos olhos dos outros.

Os especialistas em coloração as apelidaram de 'herdeiras do balayage' e foi Víctor Latorre, colorista do Art Lab Salon em Madrid, quem explicou à 'HOLA!', em 2018, mais sobre as características que tornam esta técnica já famosa única:

"As mechas Shatush têm muita semelhança com as mechas Babylight, mas conseguem reflexos ainda mais finos e naturais. Por outro lado, a diferença delas com as Californianas ou o Balayage é que as Shatush começam desde a raiz, ao contrário das duas anteriores, que só trabalham a partir do meio ou pontas."

Mechas shatush em cabelos curtos Pinterest (Pinterest)

Veja como as mechas ‘shatush’ ficam em cabelos curtos

A mudança sutil promete não interferir no resultado que proporciona a cada cabelo, pois o clareamento pode variar de dois a três tons, independentemente da cor base do seu cabelo. Além disso, entre seus benefícios, está o fato de que é de baixa manutenção e não é muito invasivo.

Além disso, eles fornecem volume para mulheres com cabelos lisos e finos, ou, se, pelo contrário, seu cabelo é grosso e cacheado, ajuda a definir as ondas, tornando-a uma das técnicas mais versáteis e nobres entre as tendências de coloração.

Este tipo de mechas fica tão bem em cabelos longos quanto curtos, mas se você tem um corte bob ou lob, elas não só farão seu cabelo parecer iluminado, mas também lhe darão um toque de modernidade e até juventude que você precisa experimentar pelo menos uma vez, pois sem dúvida é a mudança que você tanto esperava, sem comprometer muito o seu estilo, pois as mechas 'shatush' não pretendem mudar sua essência, mas sim realçá-la e fazer você parecer mais jovem e com um brilho especial no rosto, sem cair no dramático.